Anna Guzik odejdzie z serialu "Na Wspólnej"? Aktorka od lat wciela się w postać bardzo lubianej przez widzów Żanety. Aktorka obecnie jest w drugiej ciąży. Niespełna rok temu Anna Guzik została mamą bliźniaczek Niny i Basi. Wówczas gwiazda zdecydowała się na urlop macierzyński. Gdy po kilku miesiącach wróciła do pracy, szybko okazało się, że znów jest w ciąży. Razem z mężem Wojciechem Tylką spodziewają się kolejnego dziecka. Jak informuje "Fakt", druga ciąża miała skłonić Annę Guzik do decyzji, by zrezygnować z grania w "Na Wspólnej". Czy tak się stanie?

Anna Guzik zniknie z "Na Wspólnej"?

Producenci serialu "Na Wspólnej" nie chcą dopuścić do odejścia Anny Guzik z serialu, informuje "Fakt". Żaneta jest ważną i barwną postacią w serialu, więc jej nagłe zniknięcie byłoby dużą stratą dla widzów. Szefostwo poprosiło aktorkę, by przemyślała swoją decyzję na urlopie macierzyńskim. Scenarzyści wymyślili, by wykorzystać ciążę Anny Guzik w serialu i zaplanowali, że serialowa Żaneta również będzie spodziewać się dziecka. Jaka będzie ostateczna decyzja w tej sprawie, dowiemy się już wkrótce. Twórcy "Na Wspólnej" nie chcą dopuścić do odejścia postaci Żanety, również ze względu na to, że "Na Wspólnej" traci inną ciekawą postać, Olę. Marta Wierzbicka, która gra tę rolę, zdecydowała o odejściu z serialu.

Anna Guzik spodziewa się dziecka.

Postać Żanety jednak nie zniknie z serialu "Na Wspólnej".