Aneta Zając w sukni ślubnej... ale na planie "Pierwszej miłości". O co chodzi? Okazuje się, że serialowa Marysia szykuje się do wielkiego dnia. Razem z Michałem są gotowi w końcu powiedzieć sobie "tak". Oboje są bardzo szczęśliwi, bo w ich życiu nie wszystko układało się tak kolorowo. Najpierw Julka trafiła w krytycznym stanie do szpitala, potem bójka Michała ze Zbyszkiem (Mariusz Zaniewski), po której do tej pory nie odzyskał sprawności. Ich obecna sytuacja finansowa również nie napawa optymizmem.

Michała nie stać na prywatny turnus rehabilitacyjny, który jest dla niego jedyną szansą na pełny powrót do zdrowia. Sytuację komplikuje jeszcze bardziej niespodziewany powrót Huberta. Schultz oferując swoją pomoc finansową, próbuje jednocześnie uwieść Marysię.

Dodatkowych zmartwień Marysi dostarczy Melka, która odnawia kontakt z Dragonem (Krzysztof Zych). Chłopak, który darzy ją sporym zaufaniem, przedstawia dziewczynie plan wydostania się z więzienia. Melka od razu kieruje się na policję i wspólnie z nimi bierze udział w akcji udaremnienia jego ucieczki. Niestety, policyjna interwencja wymyka się spod kontroli. W tym momencie rozpocznie się walka o życie Melki! Dragon jeszcze nigdy nie był tak niebezpieczny! Czy Marysia zdąży pomóc dziewczynie? I jak Wam się podoba Aneta Zając w sukni ślubnej?

