Netflix ogłosił, że Andre Holland dołączy do obsady nowego serialu muzycznego pt. "Eddy". Produkcja jest debiutem telewizyjnym nagrodzonego Oscarem za "La La Land" reżysera, Damiena Chazelle’a. Andre Holland do tej pory pojawił się w takich filmach, jak choćby "High Flying Bird" czy też "Moonlight". Jak poradzi sobie w nowym serialu Netflixa?

Andre Holland dołącza do obsady serialu "Eddy"

Andre Holland wcieli się w postać pianisty jazzowego Elliota Udo - dawniej wschodzącej gwiazdy nowojorskiej sceny muzycznej, a obecnie współwłaściciela podupadającego klubu jazzowego w sercu Paryża, gdzie ukrywa się przed światem. Emocjonalnie niedojrzały mężczyzna trwa w burzliwym związku z wokalistką zespołu. Niespodziewanie w życiu Elliota pojawia się jego 15-letnia córka. Jej obecność sprawi, że będzie musiał nauczyć się stawiać czoła swoim słabościom i w końcu dorosnąć.

"Eddy" to ośmioodcinkowy dramat muzyczny, do którego zdjęcia realizowane będą we Francji. W serialu pojawią się dialogi w językach: francuskim, angielskim i arabskim. Netflix nie zdradził jeszcze, na kiedy zaplanowano premierę "Eddy'ego".

