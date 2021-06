Gunther z "Przyjaciół" cierpi na zaawansowany nowotwór i walczy o życie: "To jest już 4. stopnień"

Rak prostaty dotyka dużej liczby mężczyzn i mimo tego, że jest jedną z najczęściej występujących chorób bywa często lekceważony. To nowotwór złośliwy, który rozwija się w gruczole krokowym. Diagnoza raka prostaty: antygen PSA, biopsja, badanie per rectum Raka prostaty można rozpoznać za pomocą oznaczenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy (PSA), który produkowany jest przez komórki prostaty . Wzrost stężenia PSA nie zawsze wskazuje na nowotwór prostaty. Niekiedy może świadczyć o zapaleniu stercza, urazu gruczołu, czy przeroście prostaty. Ostateczne rozpoznanie raka prostaty przeprowadzane jest na podstawie biopsji. Nie zawsze jednak biopsja przesądza o niewystępowaniu choroby, gdyż czasem jest tak, że do badania nie trafią komórki nowotworowe, bądź ilość pobranych komórek jest zbyt mała, by można było rozpoznać chorobę. Biopsja pozwala także ocenić złośliwość i stopień zaawansowania raka. Innym badaniem pozwalającym wykryć raka prostaty jest badanie per rectum, czyli badanie palcem przez odbytnicę. Lekarz wtenczas może wyczuć gruczoł i ocenić go. Jeśli powierzchnia jest nierówna prawdopodobnie świadczy o występowaniu schorzenia. Choroba rozwija się bardzo powoli i początkowo nie wykazuje żadnych symptomów . Ukształtowanie się guzka może trwać nawet 10 lat, gdyż w początkowym schorzeniu rak prostaty może obejmować sam gruczoł . Potem już nowotwór może tworzyć przerzuty na węzły chłonne i kości. Rak prostaty – leczenie Leczenie raka prostaty zależy od wielu czynników, m.in. od stopnia zaawansowania choroby, wieku pacjenta i oceny ryzyka . Wyszczególnia się trzy metody leczenia nowotworu prostaty: radioterapię, operację i leczenie systemowe, czyli tradycyjną chemioterapię, bądź terapię hormonalną....