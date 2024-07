1 z 6

Agnieszka Więdłocha gra jedną z głównych ról w nowym serialu "Powiedz TAK!", który już we wtorek o 21.30 zadebiutuje na antenie Polsatu. Serialowa Justyna to optymistyczna singielka, wierna – na śmierć i życie – przyjaciółka Basi.

Mamy dla Was wideo, gdzie Paweł Domagała żartuje z Agnieszki, iż serial miał mieć pierwotnie tytuł "Więdłocha na trzepaku". Dlaczego? W każdym odcinku jej bohaterka, Justyna i Basia przesiadują na trzepaku omawiając życiowe problemy. Spotkania na trzepaku są również miłym wspomnieniem z dzieciństwa aktorki, o czym opowiedziała w najnowszym wydaniu magazynu "Skarb":

Na moim osiedlu nie było trzepaków, ale pamiętam trzepak pod domem mojej babci. Przesiadywałam tam z koleżanką Mają, która mieszkała nad moimi dziadkami. Miałyśmy po osiem, może dziesięć lat. Kiedy wracam myślami do naszych rozmów, wydają mi się wręcz egzystencjalne. Poważne wyznania o życiu, śmierci, chłopakach, szkole, lekcjach, rodzicach. O różnych problemach dorastania, o ciele, które się tak zaczynało wtedy zmieniać. To było niesamowite. Niedawno kręciłam taki serial (przyp. redakcji "Powiedz TAK!") – emisja jeszcze przed nami – i tam są takie same sceny na trzepaku. Siedzimy na nim z przyjaciółką i przeprowadzamy rozmowy o życiu i śmierci. Tylko, że mamy dwadzieścia parę lat, więc dochodzą do tego jeszcze papierosy i wino - ze śmiechem opowiada Agnieszka Więdłocha.

„Powiedz TAK!” to obyczajowo – komediowa historia, która w zabawny sposób przedstawia życiowe wzloty i upadki warszawskich trzydziestolatków. Czworo przyjaciół: Basia, Wiktor, Justyna i Bartek (Katarzyna Zawadzka, Paweł Domagała, Agnieszka Więdłocha i Nikodem Rozbicki) wspiera się wzajemnie i planuje zrobić oszałamiającą karierę w branży ślubno-weselnej! W serialu obok zamierzającej podbić świat czwórki przyjaciół, występuje plejada aktorów. Wśród nich m.in. Mikołaj Roznerski, Cezary Pazura, Maria Pakulnis, Sylwia Gliwa, Tamara Arciuch, czy Anna Karczmarczyk.

Premierowy odcinek już 1 marca (wtorek), godz. 21.30 w Polsacie.

