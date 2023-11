Olek po śmierci Artura w "M jak miłość" jest na skraju załamania nerwowego. Nie pomaga alkohol i leki na sen! Kiedy Chodakowski w końcu wróci do Warszawy, pierwsze co zrobi, to pójdzie do Agnieszki. Ale wcale nie będzie szukał tam ukojenia, ale planuje podpytać prokurator, co mu grozi za postrzelenie Artura.

Czego dowie się od surowej pani prokurator? Czy to, co powie, pocieszy go, czy załamie się jeszcze bardziej. Ich rozmowę zobaczymy w 1462. odcinku "M jak miłość" 15 października.