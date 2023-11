Przed nami pierwszy odcinek serialu "39 i pół tygodnia"! Premiera hity sprzed 10 lat z Mariną, Tomaszem Karolakiem czy Darią Widawską już 8 września na antenie TVN. Specjalnie dla Was mamy opis! Sprawdźcie!

"39 i pół tygodnia" - odcinek 1

Nieprzytomny Darek trafia na oddział intensywnej terapii. Obrazy przelatują mu przed oczami. Wie, że zostało mu niewiele czasu.

W życiu Darka pozornie nic się nie zmieniło. Dobiegający 50-tki wieczny chłopiec wciąż mieszka z dwiema kobietami jego życia – (byłą) żoną, Anką (Daria Widawska) i dorastającą córką – Zosią (Maja Seklecka). Ma syna – Patryka (Alan Andersz), który wyrósł na odpowiedzialnego mężczyznę i poślubił piękną Martę (Magdalena Lamparska). Wieczorami spełnia się jako rockman, koncertując w swoim klubie – Dirty Tracku. Wciąż także nie radzi sobie z codziennymi obowiązkami, co jednak niezbyt go martwi. Nie jest świadomy jednego: przez dziesięć lat świat wokół niego poszedł do przodu – i tylko on został w miejscu.

Anka ma dosyć niesforności byłego męża. Rok po rozwodzie oświadcza mu, że w związku z awansem w pracy wyprowadza się do Holandii. Chce zabrać ze sobą Zosię. Ta decyzja oburza Darka, szczególnie gdy Jankowski dowiaduje się, że wraz z Anką do Holandii chce wyjechać jej szef – Piotr (Łukasz Konopka). Darek postanawia raz jeszcze zawalczyć o serce byłej żony i przyszłość córki. Czy uda mu się odzyskać obie kobiety?

W tym samym czasie Patryk, dyrektor działu sprzedaży jednej z dużych korporacji, z dnia na dzień zaczyna mieć poważne problemy w pracy. By nie martwić żony, postanawia zachować tę informację w tajemnicy. Jeszcze nie wie, jakie konsekwencje będzie mieć ta decyzja…

Tymczasem Darek, po zmianie swoich nawyków walcząc na nowo o względy byłej żony, trafia do szpitala. Diagnoza, jaką usłyszy, wywróci jego świat do góry nogami…

Czekacie?

