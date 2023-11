Za nami 10. odcinków serialu "39 i pół tygodnia", reaktywowanego po 10 latach hitu "39 i pół" z Tomaszem Karolakiem w roli głównej! Ale czy serial rzeczywiście jest hitem? Jaka była jego średnia oglądalność? Poznajcie szczegóły!

"39 i pół tygodnia" hitem?

Jak podają wirtualnemedia.pl serial oglądało średnio 1,26 mln widzów, co dało stacji drugie miejsce w paśmie, ale pozycję lidera w grupie komercyjnej (16-49). Wpływy z reklam wyniosły zaś ponad 24 mln złotych. Najwięcej widzów zgromadził pierwszy odcinek - obejrzało go wówczas 1,74 mln osób. W porównaniu z „Pułapką”, nadawaną rok temu w tym paśmie, TVN straciła ok. 730 tys. widzów.

W czasie nadawania przed „39 i pół tygodnia” uplasował się oczywiście „Rolnik szuka żony”, a zaraz za stacja Polsat z „Kabaretem na żywo” i „Love Island”. Na razie nie ma decyzji o kontynuacji serialu.

Chcielibyście zobaczyć kolejne odcinki?

W serialu oglądaliśmy m.in. Darię Widawską.