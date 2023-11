Reklama

Przed podróżą w egzotyczne zakamarki świata należy zadbać o swoje zdrowie i wykonać serię szczepień, a także zabrać ze sobą apteczkę podróżną oraz środki opatrunkowe. Sprawdź, co zrobić, aby uniknąć przykrych dolegliwości i ustrzec się przed chorobami.

Podróż, szczególnie ta daleka – do Azji, Afryki czy Ameryki Południowej – to ekscytujące przeżycie i niezwykła przygoda. Warto jednak pamiętać o tym, że podróż w dalekie kraje to także spore wyzwanie – nie tylko pod kątem organizacyjnym, ale także zdrowotnym.

Przed podróżą - przygotowania

Szczepienia. Przed podróżą sprawdź, czy region, do którego się wybierasz, objęty jest obowiązkiem wykonania szczepień lub czy wymienia się szczepienia zalecane. Aby uzyskać rzetelne informacje, możesz skontaktować się ze specjalistyczną poradnią w Twoim mieście. Do poradni najlepiej zgłosić się 6 tygodni przed planowaną podróżą (lub wcześniej). Może bowiem okazać się, że niektóre szczepienia wymagają przyjęcia kilku dawek w określonych odstępach czasu.

Apteczka. Zanim wyruszysz w podróż, skompletuj apteczkę z lekami i opatrunkami. Informacji o tym, jakie leki należy ze sobą zabrać, może udzielić Ci lekarz, z którym będzie konsultować się w trakcie szczepień. Warto wyposażyć się w leki przeciwbólowe, leki przeciw biegunce, zapaleniu pęcherza, lekarstwo na grypę, środki dezynfekujące, plastry i bandaż. Koniecznie zabierz też ze sobą specjalistyczny środek przeciwko owadom tropikalnym.

W trakcie podróży

Higiena, woda i jedzenie. W trakcie podróży dbaj przede wszystkim o higienę. Musisz często myć ręce (szczególnie przed posiłkami), bo to one są nośnikiem groźnych bakterii. Musisz pilnować także tego, co jesz i pijesz. To zanieczyszczona woda i nieświeże pożywienie są jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań podczas podróży, szczególnie na takie choroby jak WZW typu B, dur brzuszny, a nawet cholerę. Pij tylko czystą wodę, pochodzącą z pewnego źródła. Jeśli masz wątpliwości co do jej czystości, przegotuj ją lub użyj specjalnych tabletek do oczyszczania wody. Pamiętaj, aby nie jeść jedzenia, które mogło być przechowywane przez długi czas w wysokiej temperaturze. Uważaj na posiłki na ulicznych straganach.

Zwierzęta. Mogą one przenosić groźne choroby, dlatego staraj się unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami (np. z małpami) – nie głaszcz ich i nie pozwalaj się polizać. Jeśli tak się zdarzy, koniecznie umyj ręce.

Owady. Stosuj odpowiednie preparaty zabezpieczające przed ukąszeniami, spryskaj nimi także odzież. W miarę możliwości osłaniaj ciało długimi rękawami czy nogawkami. Chroń miejsce, w którym śpisz – możesz wykorzystać w tym celu turystyczną moskitierę.

Po podróży

Jeśli po powrocie do domu, wystąpi u Ciebie gorączka, wymioty, osłabienie, dreszcze, drgawki lub inne niepokojące symptomy, skonsultuj się z lekarzem. Do lekarza udaj się także wtedy, gdy:

borykasz się z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, choroby serca czy choroby układu oddechowego;

miałeś kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi;

spędziłeś w podróży powyżej trzech miesięcy.

Uspokajamy – przypadki zachorowań podczas podróży nie są częste. Być może dlatego, że podróżnicy są ostrożni i przestrzegają wymienionych wyżej zasad. Postępuj tak samo, a wrócisz do domu w pełni sił.