Rana zadana kocimi pazurami zwykle goi się długo, nawet jeśli zadrapanie nie jest głębokie. Dzieje się tak, ponieważ pupile na co dzień korzystają z kuwety i tym samym przenoszą na łapkach w miejsce skaleczenia bakterie, grzyby i wirusy, które wydłużają cały proces gojenia się powstałej rany oraz mogą powodować nieprzyjemne stany zapalne.

Reklama

Domowe sposoby leczenia lekkich zadrapań czy ugryzień sprawdzą się w przypadku, gdy rana jest niewielka i nie dochodzi do niepokojących objawów. Opuchlizna, ból, guzki podskórne czy silne zaczerwienienie to sygnały, że lepiej zwrócić się po fachową poradę do specjalisty.

Odkażanie rany

Gdy dojdzie do zadrapania bądź mocnego ugryzienia, w pierwszej kolejności należy dokładnie odkazić ranę, np. wodą utlenioną bądź innym preparatem bakteriobójczym, jaki można dostać w każdej aptece bez recepty. W czasie gojenia się rany najlepiej unikać czynności, które mogłyby dodatkowo podrażnić skórę w skaleczonym miejscu, np. w przypadku skóry dłoni - zmywania, prania ręcznego w chemicznych środkach czy pracy w ogródku bez rękawiczek. Zadrapanie szybciej zagoi się, gdy rana będzie oddychać, ale jeśli nie ma się takiej możliwości, należy zakleić ją plastrem z opatrunkiem. Ranę należy odkażać przynajmniej 3 razy dziennie.

Maść na blizny

W sytuacji, gdy zadrapanie lub ugryzienie jest głębokie, lub jeśli zdrapuje się powstałe strupy, na skórze może powstać niewielka blizna. Aby zmniejszyć jej widoczność i tym samym uelastycznić naskórek w miejscu wygojonej rany, wystarczy regularnie smarować je specjalną maścią na blizny, którą również można dostać w aptece bez recepty. Zazwyczaj tego typu preparaty zawierają w swoim składzie wyciąg z cebuli, rumianek oraz alantoinę.

Profilaktyka przy zadrapaniach kota

Nie zawsze da się uniknąć zadrapania przez kota. Pupil, nawet ten najbardziej łagodny, może wyciągnąć pazury, np.: w czasie czynności pielęgnacyjnych, w lecznicy dla zwierząt, a nawet podczas zwykłej zabawy. Aby zminimalizować ryzyko nieprzyjemnego ataku kocich pazurów, warto regularnie je przycinać swojemu pupilowi oraz zapewnić mu porządny drapak. Niezbędne czynności pielęgnacyjne czy zabiegi lecznicze, w miarę możliwości, należy starać się wykonywać sprawnie i bezboleśnie. Od małego warto uczyć zwierzę, że ludzkie dłonie czy nogi nie służą do polowań, dlatego gdy kot zaczyna drapać bądź gryźć, należy przerwać zabawę. Istotne jest również to, aby obserwować zachowanie zwierzęcia i gdy, np. wyrywa się i nie chce zostać na rękach, to lepiej pozwolić mu odejść, niż głaskać na siłę.