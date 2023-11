Za co można otrzymać mandat w okresie zimowym?

Mandaty dla kierowców zimą - za co można je otrzymać?

Zima nie jest łatwym czasem dla kierowców. Trudne warunki atmosferyczne mogą mocno utrudniać przygotowanie samochodu do jazdy i samo poruszanie się po drogach. Żeby tego było mało, kierowcy muszą uważać na to w jaki sposób przygotowują auto, ponieważ niektóre praktyki są niezgodne z prawem. Prezentujemy najczęściej popełniane wykroczenia w okresie zimowym, za które grożą mandaty w wysokości nawet do 500 złotych.