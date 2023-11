Zima nie jest łatwym czasem dla kierowców i właścicieli samochodów. Niskie temperatury i kapryśna aura nie tylko często utrudniają samą jazdę, ale również nie sprzyjają dbaniu o czystość auta. Problematyczne jest zarówno sprzątanie wnętrza samochodu, jak i czyszczenie go z zewnątrz. Aby nieco ułatwić sobie wykonywanie tych czynności, a nawet zmniejszyć częstotliwość ich wykonywania warto poznać kilka praktycznych sposobów na dbanie o czystość pojazdu zimą.

Zimowy okres jest zdecydowanie najtrudniejszy dla tych, którzy nie posiadają garażu i muszą trzymać auto na zewnątrz. Takie osoby muszą zazwyczaj być przygotowani na sprzątanie samochodu w mało komfortowych warunkach.

Jak zimą dbać o czystość wewnątrz samochodu?

Niezależnie od tego, czy auto jest garażowane, czy nie wiele problemów wynikających z zimowej aury dotyczy wszystkich właścicieli aut. Jeśli chodzi o wnętrze auta, to najbardziej we znaki dają się wnoszone do środka na butach zanieczyszczenia w postaci śniegu, błota pośniegowego czy błotnej solanki. Sama próba oczyszczenia obuwia poprzez uderzanie butami o siebie lub o chodnik zazwyczaj nie przynosi oczekiwanych efektów. Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie małej szczotki, przy pomocy której można szybko pozbyć się zanieczyszczeń z obuwia. Inną wartą rozważenia opcją jest wożenie ze sobą wody z dodatkiem bezbarwnego denaturatu (dzięki niemu woda nie będzie zamarzać) i spłukiwanie nią zabrudzonego obuwia. To rozwiązanie jest jednak bardziej czasochłonne, więc osoby żyjące w szybkim tempie raczej się na nie nie zdecydują.

Samo sprzątanie wnętrza samochodu zimą ułatwia posiadanie gumowych, a nie materiałowych wycieraczek. Dzięki temu woda będzie zatrzymywała się w wycieraczkach i nie przeniknie stałą tapicerkę samochodu. Usunięcie wody jest proste – wystarczy ją wylać albo wykorzystać ręcznik i poczekać, aż woda w niego wsiąknie.

Zasady mycia samochodu zimą

Każdy właściciel samochodu powinien wiedzieć, że zimą pielęgnacja karoserii samochodu wymaga szczególnej uwagi. Wynika to nie tylko z niskich temperatur, ale również środków o niekorzystnym działaniu na auto, które są wysypywane w celu zniwelowania lodu i śniegu z dróg. Właśnie z tego drugiego względu warto myć auto regularnie, przynajmniej dwa-trzy razy w miesiącu. Zalegające długo substancje żrące bardzo szybko niszczą lakier i podwozie, co przekłada się na ich żywotność.

Jeśli chodzi o samo mycie auta zimą, to przede wszystkim nie należy robić tego na dużym mrozie. Jeżeli przez długi czas utrzymują się niskie temperatury warto skorzystać z myjni automatycznych z opcją suszenia albo znaleźć myjnię ręczną znajdującą się na podziemnym parkingu. Wówczas po umyciu można bez problemu wysuszyć karoserię. Decydując się na własnoręczne mycie pojazdu, trzeba większą uwagę zwrócić na nadkola, progi i elementy najbardziej narażone na działanie drogowych środków chemicznych.