Wybór frontów w meblach kuchennych ma znaczenie nie tylko dla wyglądu całej zabudowy, ale również dla kwestii praktycznych. Najpopularniejszymi rozwiązaniami są fronty wykonywane z płyty laminowanej albo płyty MDF. Poza cenami oba rodzaje mebli różnią się pod wieloma innymi względami. Przybliżamy ich charakterystykę oraz wymieniamy plusy i minusy, które mogą mieć decydujący wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji przed zakupem.

Meble w kuchni zazwyczaj wymienia się raz na kilka lub nawet kilkanaście lat. Z tego względu wybór kolorystyki, rodzaju materiałów, dodatków i akcesoriów powinien być dobrze przemyślany.

Meble kuchenne z płyty laminowanej: zalety i wady

Laminat jest najpopularniejszym i zarazem najtańszym materiałem, z którego wykonuje się meble kuchenne. To właśnie kwestie cenowe najbardziej zachęcają potencjalnych klientów do wyboru takiego rozwiązania. Jeśli chodzi o inne zalety mebli laminowanych, to zalicza się do nich:

duże możliwości w zakresie wyglądu frontów – w przypadku mebli z laminatu nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w kwestii ich wyglądu. Można wybrać dowolny kolor, a nawet wykonać fronty imitujące różne odcienie drewna,

– w przypadku mebli z laminatu nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w kwestii ich wyglądu. Można wybrać dowolny kolor, a nawet wykonać fronty imitujące różne odcienie drewna, wytrzymałość – płyta wiórowa sama w sobie nie jest zbyt trwała. Jeśli jednak jest pokryta laminatem, to zupełnie zmienia swoją charakterystykę. Z racji tego, że jest wytwarzana z wielu warstw sprasowanego i utwardzonego papieru zaimpregnowanego żywicami na powierzchni w bardzo wysokiej temperaturze, nabiera dużej wytrzymałości,

– płyta wiórowa sama w sobie nie jest zbyt trwała. Jeśli jednak jest pokryta laminatem, to zupełnie zmienia swoją charakterystykę. Z racji tego, że jest wytwarzana z wielu warstw sprasowanego i utwardzonego papieru zaimpregnowanego żywicami na powierzchni w bardzo wysokiej temperaturze, nabiera dużej wytrzymałości, łatwość w utrzymaniu czystości ,

, odporność na uszkodzenia i zarysowania.

Jeśli chodzi o wady mebli wykonanych z płyty laminowanej, to na pewno nie wyglądają one tak efektownie, jak meble z frontami z MDF lakierowanego. Ponadto trzeba uważać na to, by łączenia i krawędzie były dobrze zabezpieczone. W innym wypadku będą podatne na przyjmowanie wilgoci, co spowoduje odkształcenia.

Meble kuchenne z MDF lakierowanego lub pokrytego folią: plusy i minusy

Płyta MDF jest mieszanką drobno zmielonego drewna i związków organicznych. W tym przypadku kluczowy jest rodzaj pokrycia płyty. Może być ona pokryta folią PCV, lakierowana lub fornirowana. Najbardziej praktyczne i odporne na uszkodzenia są płyty MDF lakierowane. Ich zaletą jest większa odporność na wysoką temperaturę i wilgoć aniżeli ma to w przypadku płyty MDF pokrytej folią. Poprzez lakierowanie można stworzyć meble na tzw. wysoki połysk czy też matowe lub półmatowe. Dzięki temu, że płyta MDF jest podatna na obróbkę, możliwe jest jej frezowanie i nadawanie jej różnych kształtów.

Utarło się, że fronty wykonane z MDF-u lakierowanego są podatne na zarysowania. W rzeczywistości jednak pod tym względem należy uważać w takim samym stopniu, jak w przypadku mebli wykonanych z płyty laminowanej. Minusem jest na pewno cena, ponieważ w porównaniu do mebli z laminatu czy MDF-u foliowanego są one znacznie droższe. W przypadku inwestycji na lata czasami warto jednak wydać więcej, by posiadać produkt nie tylko dobrze się prezentujący, ale też będący wysokiej jakości.