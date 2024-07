Wyspa kuchenna to wolnostojąca szafka pokryta blatem i oddzielona od pozostałych mebli. Jest modnym i zarazem praktycznym elementem nowoczesnej kuchni.

Wyspa kuchenna – atrakcja kuchni

Mnogość stylów i materiałów sprawił, że wyspę kuchenną zaczęto traktować jako modny mebel. W ofercie są wyspy kuchenne wykonane z gładzonego betonu, postarzanego drewna, kamienia, blachy, żelbetu, a nawet klocków lego. Nowoczesny design przejawia się w projektowaniu ruchomych wysp kuchennych (na kółkach). Modny jest także styl art-novu (nowej sztuki, stylu secesyjnego), który łączy elegancję z prostotą. Kolejny pomysł na nietuzinkową wyspę kuchenną to zaprojektowanie jej w nurcie modern cottage (nowoczesnego gospodarstwa, pozbawionego zbędnej ornamentyki) Bardzo ważne jest, aby wyspa kuchenna dobrze komponowała się z wyposażeniem całego pomieszczenia.

Wykorzystanie wyspy kuchennej

Wyspa kuchenna to niezwykle funkcjonalne i użyteczne rozwiązanie. W kuchni zamkniętej ułatwi gotowanie – domownicy będą mogli podejść do niej z różnych stron, zaś w pomieszczeniu otwartym wyspa kuchenna oddzieli kuchnię od salonu. Przygotowując na niej posiłki nie musisz patrzeć w ścianę – widzisz całe pomieszczenie, ludzi. Kolejna korzyść związana z posiadaniem wyspy kuchennej to dodatkowe szafki. Na wyspie kuchennej możesz zamontować płytę grzejną lub zlewozmywak. Jeśli pozwala Ci na to miejsce, możesz ją przedłużyć, dostawiając inny mebel. Tę wolnostojącą szafkę z powodzeniem wykorzystasz jako stół czy barek.

Wyspa kuchenna to bardzo dobre rozwiązanie dla pomieszczeń o dużej przestrzeni (powierzchnia musi mieć minimum 15 m2). Jeśli się na nią zdecydujesz pamiętaj, żeby utrzymywać porządek, ponieważ mebel ten bardzo rzuca się w oczy.