Właśnie ruszyły zapisy na rządowy program "Dobry Start", czyli 300+ dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. W praktyce jest to jednorazowe świadczenie 300 zł netto na wyprawkę szkolną w 2019 roku. Pogram obejmie aż 4,6 mln polskich uczniów. Sprawdź kiedy i gdzie złożyć wniosek o 300 plus? Kto jest objęty świadczeniem i kto może złożyć wniosek? Kiedy pieniądze zostaną wypłacone rodzicom? Wszystkie informacje o 300+ znajdziesz w tym artykule.

Wyprawka szkolna 300 plus - kto jest objęty programem?

Programem "Dobry Start" objęty jest każdy uczeń, który spełnia dwa warunki:

Nie ukończył: 20 lat lub 24 lat (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności lub wymagające specjalnego toku nauczania). Uczy się w:

szkole podstawowej,

gimnazjum,

liceum, techników bądź zawodówce,

szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny,

młodzieżowym ośrodku terapii,

specjalnym ośrodku wychowawczym lub szkolno-wychowawczym,

ośrodku rewalidacyjno-wychowawczy.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają limit wieku przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o 300+?

Aby otrzymać świadczenie "Dobry Start" trzeba złożyć stosowny wniosek. Wnioski można składać od:

1 lipca , jeśli złożymy go przez portal Emp@tia lub poprzez stronę internetową banku,

, jeśli złożymy go przez portal Emp@tia lub poprzez stronę internetową banku, 1 sierpnia, jeśli chcemy skorzystać z metody tradycyjnej, czyli złożyć wniosek w urzędzie - osobiście lub za pomocą poczty.

Termin złożenia wniosku, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej, upływa dnia 30 listopada 2019 roku.

Wniosek o przyznanie 300 plus składa się w tych samych miejscach co wniosek o 500 plus - urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.

300 plus - kto może złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 300+ może złożyć:

rodzic,

opiekun faktyczny lub prawny dziecka,

pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma prawo do alimentów.

Wniosek przeważnie składa tylko jeden z rodziców. Jeżeli dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem, to jemu właśnie przysługuje prawo do świadczeń. Jeżeli rodzice stosują opiekę naprzemienną, to każdy z nich może złożyć wniosek - w tym przypadku oboje dostają połowę pieniędzy na dziecko (150 zł).

Program "Dobry Start" - kiedy możemy się spodziewać wypłaty świadczeń?

Termin wypłaty świadczeń zależy od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu bądź sierpniu, mamy pewność, że pieniądze zostaną wypłacone do końca sierpnia. Jeśli złożymy wniosek pod 31 sierpnia, świadczenia dotrą do nas maksymalnie w dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.