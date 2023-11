Nie musisz sprowadzać aut z zagranicy, by potrzebować lub skorzystać z pomocy lawety. Lawety to zazwyczaj przyczepy, które służą do transportu aut. Rolę lawet mogą pełnić również samochody, nazywane także autolawetami. Lawety najczęściej pełnią rolę pojazdu pomocy drogowej.

Tak naprawdę nie istnieje jedna, konkretna definicja lawety, dlatego przyjęło się, że lawetami określa się zarówno same przyczepy służące do ciągnięcia znajdujących się na niej pojazdów, jak również autolawety, czyli pojazdy specjalnego przeznaczenia, na których można przewozić pojazdy.

Lawety w pomocy drogowej

Pomoc drogowa to działalność gospodarcza, którą można zaklasyfikować do branży transportowej, zajmująca się pojazdami, które nie mogą poruszać się samodzielnie wskutek awarii lub uszkodzenia. Transport pojazdów realizowany przez pomoc drogową jest wykonywany z miejsc awarii lub wypadków do serwisów, ubezpieczalni, a także inne wskazane miejsca. Transport pojazdów niezdolnych do samodzielnego poruszania się, odbywa się za pomocą lawet.

Koszt lawety - ile kosztuje laweta?

Wynajem lawety nie zawsze jest związany z nieprzyjemnymi okolicznościami, takimi jak awaria pojazdu czy uszkodzenie samochodu. Lawetę można również wypożyczyć w celu zakupu pojazdu, które nie posiada uprawnień do poruszania się po drogach publicznych. W takich sytuacjach skorzystanie z lawety jest jedynym legalnym rozwiązaniem. Trudno oszacować konkretne ceny wynajęcia lawety z uwagi na to, że nie istnieje jeden taryfikator tego typu usług.

Wynajem lawety - cena

Przedsiębiorstwa zajmujące się pomocą drogową są zazwyczaj czynne przez całą dobę, co niewątpliwie wpływa na cenę usług. Przeglądając oferty lawet funkcjonujących jako pomoc drogowa, można się spotkać z cenami rzędu 0,8 zł za km do nawet 2 zł za km. Oferty wynajęcia lawety nie są oferowane jedynie przez przedsiębiorstwa zajmujące się pomocą drogową, lecz także pozostałe podmioty działające w branży transportowej. W tym przypadku można spotkać się z ofertami wynajmu samej lawety (bez względu na to, czy jest przyczepą, czy autolawetą), jak również wynajęcia autolawety wraz z kierowcą.

Co powinna zawierać laweta?

Profesjonalna autolaweta powinna być wyposażona w lampy robocze, lampy ostrzegawcze, czyli tzw. koguty - belki dachowe. Poza tym na wyposażeniu dopuszczonej do wykonywania usług pomocy drogowej lawety powinny znaleźć się: wciągarka, przewodowy lub bezprzewodowy pilot wciągarki, a także komplet pasów zabezpieczających. Takie wyposażenie gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie transportu pojazdu niezdolnego do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych.