Na podstawie wyniku elektrokardiografii można określić, czy badany cierpi na przerost mięśnia sercowego. Korzysta się przy tym ze wskaźnika Sokolowa-Lyona.

Wysoki wskaźnik Sokolowa-Lyona w EKG

Elektrokardiografię, czyli popularne EKG, wykonuje się u osób, u których podejrzewa się chorobę serca. Badanie to obrazuje elektryczną czynność serca i wykonuje się je z powierzchni klatki piersiowej. Wskaźnik Sokołowa pozwala stwierdzić prawidłowość budowy serca w obrębie komór. Jeśli jest on zbyt wysoki, świadczy to o przeroście lewej bądź prawej komory serca. Patologię lewej komory oznacza:

załamek S w odprowadzeniu V1 i załamek R w odprowadzeniu V5 albo V6 większe niż 38 mV,

alternatywnie załamek R w odprowadzeniu V5 albo V6 większy niż 2,6 mV.

O przeroście prawej komory mięśnia sercowego świadczy wynik:

załamek R w odprowadzeniu V1 i załamek S w odprowadzeniu V5 lub V6 większe niż 1,1 mV.

Załamki są częścią zapisu EKG, opisują pobudzenie (depolaryzację) mięśni komór serca.

Przerost lewej komory serca

Jeśli wskaźnik Sokolowa świadczy o nieprawidłowej budowie serca, należy podjąć leczenie. Przerost lewej komory serca może być skutkiem zaniedbanego leczenia nadciśnienia tętniczego albo objawem zwężenia zastawki aortalnej. To schorzenie mogą wywołać także: nadużywanie alkoholu, otyłość, dieta zawierająca duże ilości konserwantów i soli, ciągły stres czy nadmierny wysiłek fizyczny (u osób uprawiających sporty wyczynowe i sportowców zawodowych).

Zbyt wysoki wskaźnik Sokołowa i idący za nim przerost lewej komory serca może być efektem zaburzeń hormonalnych, np. nadczynności tarczycy. Objawami tego schorzenia serca są:

niedokrwienie serca,

niewydolność mięśnia sercowego,

zaburzenia rytmu.

Leczenie przerostu lewej komory serca polega przede wszystkim na próbach cofnięcia przerostu. Aby tego dokonać, obniża się ciśnienie krwi, zmienia tryb życia i dietę. W przypadku genezy endokrynologicznej podejmuje się leczenie chorób pierwotnych, które spowodowały przerost serca. Gdy przyczyną jest wada zastawki, konieczna może się okazać interwencja chirurga.

Przerost prawej komory serca

Zbyt wysoki wskaźnik Sokolowa może świadczyć także o przeroście prawej komory serca. Wówczas mówi się o przewlekłym zespole płucno-sercowym. Prawa komora serca zwiększa się, gdy maleje powierzchnia oddechowa płuc. Jest to wynik chorób takich jak zaporowa rozedma płuc, gruźlica, pylica, mukowiscydoza czy rak płuc. Czasem za przerost prawej komory serca odpowiada też niewłaściwa budowa klatki piersiowej. U chorych obserwuje się:

duszność,

kaszel,

małą ruchomość klatki piersiowej,

sinicę,

przyspieszone oddech i tętno.

Leczenie przerostu prawej komory serca opiera się na wyeliminowaniu choroby płuc, która spowodowała zmiany w sercu.