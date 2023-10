Doda długo zapowiadała swoje warsztaty psychologiczne. Fani nie mogli się doczekać, a złośliwi kpili, że jeszcze tam Dody nie było i co ona może wiedzieć o psychologii? Okazało się, że i jedni i drudzy musieli przyznać, że przygotowane przez Dodę odcinki – emitowane co tydzień na platformie Usecrypt Live i dostępne tylko dla użytkowników tej aplikacji – okazały się strzałem w dziesiątkę. A widzowie tłumnie zaczęli ściągać aplikacje, by mieć dostęp do tych warsztatów.

Swoimi warsztatami Doda wpisała się w ideę i główną koncepcję Usecrypt Live, którego motto brzmi: „POKAŻ PRAWDZIWEGO SIEBIE”. Doda bez filtrów, bez kusych scenicznych stylizacji, przygotowana i bardzo merytoryczna, dzięki współpracy z psychologiem – Katarzyną Kucewicz – opowiadała o niekiedy naprawdę bolesnych sprawach ze swojego życia, przy okazji nazywając pewne mechanizmy fachową nomenklaturą.

Paweł Makowski, współzałożyciel Usecrypt przyznaje:

„Doda już na pierwszym spotkaniu zastrzegła, że chce zrobić taki format, ale z szacunku do ludzi, którzy będą ją oglądali nie chce gadać tylko o sobie, bo to może robić na Instagramie. Chce, by jej doświadczenia w połączeniu z fachową ekspercką wiedzą naprawdę komuś pomogły. Tak narodziła się współpraca z psycholożką”

W każdym odcinku była szczera i prawdziwa do bólu, co widzowie niezwykle doceniali komentując: „Doda, dziękuję Ci za to, co mówisz. Dzięki Tobie czuję się teraz mniej beznadziejnie” albo „Doda, zyskałaś w moich oczach teraz mega szacunek. Naprawdę pomagasz i to jest piękne” albo jeszcze inny przykład: „Myślałam, że to będzie jakaś ściema, ale mam nadzieję, że te Twoje warsztaty będą trwały bardzo długo, bo są naprawdę super!”.

Doda nazwała swoje warsztaty w charakterystyczny dla siebie sposób – konkretnie i z pazurem – „Jak spi****lić sobie życie prywatne i tanecznym krokiem wyjść z czarnej dupy?” Bez próby wybielania się przyznawała, że jej nieudane związki to również wynik jej błędów, a nie tylko jej partnerów. Ma pełną świadomość, jakie ma wady i czym się przyczyniła do rozpadu, ale też wie doskonale, że jest lojalna do bólu, jak kocha to całym sercem – tych cech jej ex partnerzy nie docenili.

Ale co ważne – warsztaty nie były próbą linczu na byłych partnerach – którzy z racji związku z Dodą stali się w większości – medialni. Toteż media z całą pewnością rzuciłyby się na zwierzenia personalne ze strony gwiazdy. Doda okazała klasę – skupiając się raczej na swoich uczuciach, cierpieniu, dochodzeniu do siebie po rozczarowaniu, bólu, radzeniu sobie ze stratą, grze z mediami.

Mówiła np. o tym, że kiedy nastąpił rozłam w jej życiu prywatnym – ona na social mediach pokazywała szczęśliwy związek, wrzucając zdjęcia zrobione dużo wcześniej, specjalnie po to, by je wykorzystać potem, kiedy będzie chciała bez paparazzi przeżywać pierwsze trudne chwile po rozstaniu. Na rozbrajającą szczerość Doda zdobyła się już w spocie zapowiadającym warsztaty. Widzimy Dodę w blasku fleszy, dumnie kroczącą po czerwonym dywanie, a dookoła fani, którzy próbują jej choćby dotknąć. W tle słyszymy jak wyznaje, że wszyscy myślą, że jej życie to bajka – pieniądze, nagrody, mężczyźni. I faktycznie tak jest, bo Doda kocha swoje życie i nie zamieniłaby je na inne, ale też przyznaje, że to ma swoją bardzo wysoką cenę. Widzimy, jak Doda wychodzi z czerwonego dywanu – i już ubrana w jeansy i bluzkę wchodzi do domu – pustego domu, gdzie nikt nie czeka, bo niełatwo ułożyć sobie życie z kimś, kto od tylu lat jest na świeczniku. Muzyka potęguje nastrój, na szczęście na koniec widzimy promienny uśmiech Dody – która zgodnie z tytułem warsztatów obiecuje opowiedzieć, „jak spie***lić sobie życie prywatne i tanecznym krokiem wyjść z czarnej dziury?” Z jednej strony sugeruje, że można się nauczyć na jej błędach i ich nie popełnić, a z drugiej – jeśli już się popełni, to daje nadzieję, że da się z tego wyjść.

Każdy dramat kiedyś się skończy. Doda dodaje siły kobietom. Chociaż wśród widzów jej warsztatów nie zabrakło też mężczyzn. Wśród tematów poruszanych przez królową znalazły się takie, jak: idealizowanie partnera, przemoc psychiczna, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze złością, zdrada i podnoszenie się po niej, seks na pierwszej randce, regeneracja po rozstaniu, zaufanie po raz kolejny nowej miłości.

Na platformie Usecrypt Live można oglądać zapisane warsztaty Dody. Niebawem ruszą tam kolejne działania streamerów, którzy nie boją się pokazać PRAWDZIWEGO SIEBIE.