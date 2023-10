Uwielbiasz niewinne ploteczki, wymianę wrażeń przy oglądaniu ulubionego serialu, wspólne zaśmiewanie się do łez i długie szczere rozmowy do świtu. Twoim żywiołem są spontanicznie podejmowane decyzje. Gdy chcesz się z kimś widzieć, to już, natychmiast. Gdy chcesz obejrzeć film, nie lubisz czekać na seans w kinie. Celebrujesz chwile i musisz je utrwalać, by nie umknęły. Chwytaj życie i ciesz się bliskością. Motorola moto g100 zbliży cię do przyjaciół.

Obejrzyj film i przekonaj się, jak Motorola moto g100 dopasowuje się do różnych stylów życia i jak wiele kryje w sobie możliwości. Przekonaj się, że jest piękna. Jej obudowa mieniąca się błękitami Iridescent Ocean zachwyca.

Czat na dużym ekranie

Nie zawsze jesteście obok siebie, ale zawsze możecie się tak poczuć. Łącz się z przyjaciółmi z każdego miejsca, w którym jesteś. Możecie się widzieć i rozmawiać bez końca. Dzięki kamerze w nowym smartfonie Motoroli twoi przyjaciele będą mieć wrażenie, że jesteś naprawdę blisko. Możesz się swobodnie poruszać, zbliżać i oddalać od smartfonu, a twoja twarz będzie zawsze wyraźnie widoczna dzięki śledzeniu ruchu i odpowiedniemu kadrowaniu przez telefon. Nikomu nie umkną twoje emocje. Chcesz zobaczyć swoich bliskich na dużym ekranie? Nie ma problemu! Za pomocą dołączonego do zestawu kabla podłączysz telefon do telewizora lub monitora. Platforma Ready For wnosi rozmowy na zupełnie nowy poziom!

Monitor Lenovo G27c-10, myszka Lenovo ThinkPad X1 Presenter Mouse oraz ThinkPad TrackPoint Keyboard II na Bluetooth ułatwią Ci codzienne obowiązki w trakcie home office.

Domowy seans kinowy

Wyświetlacz moto g100 ma 6,7 cala i doskonałe, kinowe proporcje. Możesz więc oglądać na nim filmy, nie tracąc na jakości. Jednak gdy dołączą do ciebie przyjaciele przyda Wam się większy ekran dla komfortu oglądania. Z moto g100 urządzicie sobie prawdziwy domowy seans kinowy, dzięki wspomnianej już platformie Ready For! Pamiętajcie, że wystarczy podłączyć smartfon do zewnętrznego, dużego ekranu, a wspólne oglądanie będzie po prostu wygodne.

Aparat uchwyci wszystko

Dwa szerokokątne aparaty – z przodu i z tyłu smartfonu – gwarantują, że wszystko oraz wszyscy zmieszczą się w kadrze. Zrobisz selfie nawet największej grupie przyjaciół i każdy załapie się na zdjęciach. Gdy podczas podróży będziesz chciała pokazać znajomym krajobrazy i zabytki, sfotografujesz je w całości, a gdy zechcesz pokazać im szczegóły całkiem małego przedmiotu, tryb makro umożliwi Ci wyraźne utrwalenie tych najmniejszych szczegółów.

Dual Capture – pokaż naprawdę wszystko

Filmy i relacje z różnych miejsc możesz kręcić jak chcesz. Moto g100 daje Ci możliwość, by uwieczniać chwile z dwóch kamer jednocześnie – Dual Capture pozwala nagrywać to, co się dzieje i swoją reakcję. Dotąd było „albo, albo”, a teraz możesz „i to, i to”. Filmy z obu stron z pewnością zadziwią Twoich przyjaciół i zrobią furorę w mediach społecznościowych. Dodatkowo możesz kręcić w centrum wielkiego miasta, na wietrze i w klubie pełnym rozbawionych ludzi przy grającej muzyce – Audio Zoom w moto g100 wychwyci Twój głos i stłumi dźwięki otoczenia, żeby nie stracić ani jednego słowa.

Gesty Moto

Gdy dużo się dzieje, czasem trzeba szybko reagować. Smartfony Motorola umożliwiają korzystanie z kilku ważnych funkcji bez konieczności odblokowywania telefonu. Możesz odpowiadać na powiadomienia lub je odrzucać, włączyć latarkę lub aparat fotograficzny, bo życie nie lubi czekać i często liczy się naprawdę szybka reakcja.

