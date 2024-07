Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, czyli pracownik ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.

Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka. Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługuje również urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy

Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) regulują wymiar urlopu, a jest on związany z czasem zatrudnienia (art. 154 §1 K.p.). I tak pracownikowi, który zatrudniony jest mniej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni, natomiast dla pracownika z co najmniej 10 letnim stażem pracy jest to 26 dni. Przy niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Pracownik ma prawo wystąpić o wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, a pracodawca jest zobowiązany mu go udzielić (art. 1821a § 6 K.p., art. 163 § 3 K.p). Nie jest to obowiązek, a prawo pracownika, zatem przysługujący mu urlop wypoczynkowy może wykorzystać w innym terminie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego a praca w trakcie urlopu rodzicielskiego

W sytuacji, gdy urlop rodzicielski łączy się z pracą (nie może to być więcej nie ½ etatu) wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulega obniżeniu – tzn. jeśli pracownik zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy, to nadal ten wymiar czasu pracy traktowany jest jako punkt odniesienia przy wyliczaniu dni urlopowych. Jest to korzystny dla rodziców przepis.

Korzystny dla pracowników-rodziców jest również fakt, że korzystanie z urlopów rodzicielskich nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdyż zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy.