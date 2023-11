Przyjęcie komunijne wymaga nie tylko wcześniejszego zaplanowania i organizacji, ale jest też sporym wydatkiem. Pamiętajmy, że to przede wszystkim okazja do spędzenia czasu w gronie znajomych i rodziny. Dlatego często bardziej kameralne spotkania pozostawiają po sobie znacznie lepsze wrażenie.

Reklama

Komunia jest uroczystością, którą bardzo przeżywają dzieci. Rodzice mają w tym dniu jeszcze więcej pracy, gdyż to oni muszą przygotować późniejsze przyjęcie. Co wybrać, aby dogodzić gościom? Czy lepiej zaprosić ich do domu czy do restauracji? Przede wszystkim spotkanie należy zorganizować tak, aby niepotrzebnie nie przepłacać - zdecydowanie nie należy popadać w przesadę.

Przyjęcie w domu

Spotkanie po uroczystościach w domu to najlepsza propozycja dla osób, które nie będą miały wielu gości. 10 do 15. osób zmieści się niemal w każdym mieszkaniu, pozwalając w ten sposób znacznie zredukować wydatki np. przez rezygnację z wynajmu sali restauracyjnej. Mieszkanie na ten dzień można wcześniej udekorować wspólnie z dzieckiem, co też będzie stanowiło sposób na rodzinne spędzenie czasu i uświetnienie tego dnia. Maj jest miesiącem, w którym na łąkach można już spotkać pierwsze wiosenne kwiaty - idealnie ozdobią stół. Białe stroiki można wybrać wcześniej w kwiaciarni. Jeśli zapomnieliśmy o bukietach, można ułożyć na stole pojedyncze białe kwiaty.

Aby nie angażować rodziny, dobrze jest wcześniej wybrać i zamówić catering (koszt, w zależności od miasta i wybranego menu, waha się w granicach 50-80 zł za osobę). W ten sposób unikamy konieczności gotowania, co w mieszkaniu pełnym ludzi jest dość uciążliwe. Przyjęcie nie musi być wystawne, ale przy elegancko nakrytym stole na pewno okaże się wyjątkowe. To klimat tworzy całą uroczystość, ważne aby goście dobrze się bawili i nie czuli się skrępowani.

Oczywiście idealnie jeśli mieszkamy w domu z ogrodem. Wówczas, jeśli pozwoli na to pogoda, przyjęcie można przenieść na świeże powietrze. Wspólne biesiadowanie na łonie natury zawsze stanowi atrakcję. Dodatkowo pod wieczór można zorganizować ognisko lub wspólne grillowanie.

Organizacja komunii w domu zdecydowanie pozwala zredukować koszty - w zależności czy zamawiamy wcześniej catering, kucharza, czy gotujemy sami, koszt przyjęcia może zmniejszyć się od 30 do nawet 50%.

Obiad w restauracji

Restauracja jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy planują dużą uroczystość i nie mają w domu pomieszczenia, w którym byliby w stanie pomieścić wszystkich przyjeżdżających. Oczywiście wynajem sali jest znacznie większym wydatkiem, ale ogranicza w znaczący sposób zaangażowanie rodziców w tym dniu, którzy mogą skupić się na dziecku i rodzinie. Zanim dokonamy wyboru lokalu koniecznie należy sporządzić wcześniej listę gości. Dopiero wtedy można wybrać odpowiednią salę. Wszelkie dekoracje są już wliczone w cenę, podobnie jak menu, które należy jedynie zaakceptować bądź lekko zmodyfikować. Restauracje pobierają zazwyczaj opłaty od osoby (tzw. talerzyka) - od 80 do nawet 250 zł - z zależności od tego, jak wystawne ma być przyjęcie i z ilu dań będzie składał się poczęstunek. Często salę można wynająć do późnych godzin wieczornych. Poza znacznie większymi kosztami, plusem jest późniejszy powrót do wysprzątanego i własnego domu oraz możliwość odpoczynku bez konieczności mycia naczyń i składania nakrycia stołu.

Z noclegiem czy bez?

Wynajem noclegu zależy od zasobności portfela. Oczywiście zawsze są osoby, które przyjeżdżają z daleka, i które chcielibyśmy ugościć jak najlepiej. Jeśli nie jest ich dużo, wówczas dobrą opcją jest zaproszenie ich do własnego domu. Dziecko będzie mogło nacieszyć się towarzystwem ulubionych dziadków czy krewnych, a rodzice zyskają okazję do wieczornych rozmów i nadrobienia towarzyskich zaległości.

Oczywiście znacznie trudniej, gdy przyjezdnych z daleka osób jest dużo. Wówczas może okazać się, że ani nasz ani najbliższych znajomych dom, nie wystarczą aby pomieścić wszystkich. Dodatkowo rozlokowani w różnych miejscach goście to kolejny kłopot, związany z dopilnowaniem czy aby nikomu nic nie brakowało. Wtedy znacznie lepiej wynająć nocleg. Wiele ośrodków, które dysponują salami, ma też w ofercie bazę noclegową. Jeśli rezerwujemy pokoje razem z komunijnym przyjęciem, można skorzystać ze sporych rabatów, których udziela organizator. Goście będą w jednym miejscu, rano zjedzą spokojnie śniadanie i dopiero później rozjadą się do domów.

Reklama

Najważniejsze jest jednak, aby o organizacji przyjęcia pomyśleć już wcześniej. Nie tylko z powodu konieczności dokonania rezerwacji, ale zaplanowania własnych wydatków. Sporządzenie listy gości, wybór sali czy odpowiedniego menu zawsze pozwoli finansowo przygotować się do przedsięwzięcia. Nie wolno zapominać, że najważniejsze jest dziecko i jemu również należy poświęcić uwagę. Biała szata i odpowiednie akcesoria komunijne również należy wpisać w przygotowywany kosztorys. Lepiej zorganizować mniej wystawny obiad niż zapomnieć o dodatkach, których tego dnia potrzebuje nasz mały bohater.