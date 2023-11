1 z 9

Niektórzy tak mają, że niczego nie muszą udowadniać. Taki np. Amerykanin w Europie, w skrócie Pan American. Pewny siebie, silny jak bawół z prerii, a do tego majętny i wcale się z tym nie kryje. Dla jednych trochę grubo ciosany, ale wszyscy widzą, że miły i szczery do bólu. Facetom imponuje, kobiety go kochają. Kiedy zaś go bliżej poznacie okazuje się, że ma bardzo, ale to bardzo bogate wnętrze.

Takiego właśnie Pana Americana spotkałem w mroźny styczniowy piątek, tuż przed wyjazdem na ferie. Przyznaję, że zaimponował mi na tyle, że zaprosiłem go na wspólny wyjazd z całą moją rodziną w Beskid Niski. I nie zawiodłem się. To była świetna przygoda. Zobaczcie nasz test Jeepa Grand Cherokee 3.0 Multijet 250 KM 4x4 w wersji TrailHawk.

