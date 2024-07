Płatność VAT do urzędu skarbowego – terminy

Termin płatności VAT oraz składania deklaracji to, co do zasady, 25 dzień każdego następnego miesiąca. Od nieterminowo opłacanych należności naliczane są odsetki karne. W razie uporczywego opóźniania się z płatnością urząd skarbowy może wejść na drogę sądową, czego konsekwencją może być kara grzywny.