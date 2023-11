Trwające w pełni lato zachęca nas do wakacyjnych planów i urlopów. Przywozimy z nich piękne wspomnienia, które utrwalamy w postaci zdjęć. Czym je wykonać, by były naprawdę ładne? Nie musisz mieć lustrzanki cyfrowej. Sprawdziliśmy, który z modeli telefonów całkowicie ją zastąpi!

Jaki telefon jest dobry do zdjęć?

Jeśli zależy ci na smartfonie, który pozwoli ci tworzyć doskonałe zdjęcia, postaw na model telefonu, będący prawdziwym numerem jeden w dziedzinie fotografii mobilnej. Wyobraź sobie uchwycone w kadrze emocje, których doświadczasz podczas uprawiania kitesurfingu czy jazdy na rolkach. A teraz, pomyśl sobie, że zarejestrowałaś te fantastyczne momenty swoim smartfonem! Odpowiednio sfotografowany ruch sprawia, że zdjęcia stają się dynamiczne i oddają prawdziwe piękno chwil. Dlatego właśnie, telefon musi posiadać funkcje, które pozwolą stworzyć przepiękne wakacyjne wideo. Do tego, perfekcyjne selfie w każdych warunkach - bez świetnego trybu nocnego, dobrego przedniego aparatu i trybu do selfie się nie obejdzie! Plus, oczywiście, wytrzymała bateria, abyś bez końca mogła łapać ważne dla ciebie chwile.

Czym blogerzy robią zdjęcia na wakacjach

Każdy wie, że o zdjęcia najbardziej dbają blogerzy. Ich instagramy są dla nich wizytówką i muszą wyglądać perfekcyjnie. Nie mogą pozwolić sobie na słaby sprzęt. Szczególnie, jeśli swój content opierają na podróżach, tak jak Anita i Paweł Skowera z bloga 101countriesbefore50.com. Blogerzy testowali ostatnio nowe telefony marki OPPO z linii Reno. Aparat miał okazję sprawdzić się w pięknej scenerii wyspy Bali. Jak wypadły ich testy? Przeczytajcie wpis na instagramie!

Najlepszy sprzęt fotograficzny to taki, który macie akurat przy sobie! W 90% jest to smartfon! - Anita Skowera

Piękne widoki to nie jedyna rzecz, którą warto uwieczniać na wakacyjnych fotografiach. Również nasze stroje i wakacyjny look! O tym, jak ważny jest dobry aparat do zdjęć fashion przekonali się Anita i Jakub Zającowie z bloga fashionable.com. Blogerzy testowali nowy telefon Reno marki Oppo. Z pewnością przydał się im 10-krotny zoom optyczny w telefonach Reno. Ale nie tylko! Zobaczcie, jak wypadła ich recenzja.

Cudowny kolor, kształt, duży ekran... trudno nie zachwycić się na pierwszy rzut oka! - Ania Zając

Oppo Reno - nowe modele telefonów

Za co blogerzy tak pokochali nowe telefony Oppo? Oprócz wyjątkowego designu wyróżniają je także sprytne techniczne rozwiązania, m.in. wysuwany moduł aparatu do selfie, który - jesli go akurat nie używamy - jest całkowicie schowany w środku obudowy i nie zajmuje miejsca na ekranie. Ponadto aparat doskonale sprawuje się w trybie nocnym, a selfie wykonane telefonami Oppo należą do jednych z najbardziej udanych. Wszystkie modele są przyjemne w dotyku dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonane są telefony oraz bardzo przemyślanemu wzornictwu. Czuje się w ręku, że to smartfony naprawdę wysokiej jakości! W nowej serii Reno znalazły się trzy modele, odpowiadające na różne potrzeby użytkowników: OPPO Reno 10x Zoom, OPPO Reno oraz OPPO Reno Z, który swoją premierę w Polsce będzie miał już za chwilę. Czekamy!

Nic dziwnego, że OPPO wybierane jest przez miliony ludzi na całym świecie. Marka współpracowała też z największymi gwiazdami świata mody, filmu i sportu - m.in Vicotoria's Secret czy piłkarzem Neymarem.

A jeśli chcesz wiedzieć, jak wykonać perfekcyjne zdjęcia na instagram, zajrzyj do naszych porad!

