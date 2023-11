Zdjęcia to doskonały sposób na łapanie chwil. W tym celu został stworzony Instagram! Warto zatem żeby zdjęcia na nim były spójne, estetyczne i oddawały charakter profilu. Łatwo powiedzieć, prawda? Pewnie nie raz zastanawiałaś się jak inni robią te piękne zdjęcia… Czy istnieje sposób na idealne selfie? Oczywiście, że tak! Wystarczy tyko kilka prostych zasad, dzięki którym nasze zdjęcia zasłużą na zachwyt obserwatorów.

Reklama

Nasza redaktorka Olga, na co dzień zajmuje się mediami społecznościowymi oraz robi instagramowe zdjęcia dla magazynów Party i Flesz. Przygotowuje także relacje z pokazów mody, wydarzeń muzycznych i premier. Po godzinach zajmuje się swoim Instagramem (@olgaoktawia), gdzie publikuje stylizacje, makijażowe i pielęgnacyjne odkrycia oraz całe mnóstwo zdjęć jej kota Watsona. Uwielbia pisać, dlatego Instagram traktuje jak pamiętnik, wyrywek codzienności, którym lubi dzielić się ze swoimi obserwatorami. To właśnie ona doradzi wam, jak uzyskać efekt idealnego zdjęcia!

OPPO Reno

Głównym narzędziem pracy Olgi jest telefon, dlatego ważna jest dla niej przede wszystkim, jakość! Musi nadążać za szybkim tempem jej pracy i poradzić sobie w każdych warunkach. Przedstawiamy wam telefon Olgi, z którym nie rozstaje się nawet na krok!

Jest nim smartfon OPPO Reno, który wyróżnia się oryginalną konstrukcją, eleganckim wykończeniem, designem, panoramicznym ekranem oraz zaawansowanymi aparatami fotograficznymi. Największym zaskoczeniem jest to, że OPPO Reno pomyślał o odpowiedniej ochronie dla obiektywów aparatów, gdyż przednia kamera oraz lampa błyskowa zostały ukryte w automatycznie wysuwającym się module. Co ciekawe, inspiracją były drzwi ekskluzywnych, sportowych aut Lamborghini. Kamera automatycznie chowa się, gdy tylko czujniki zarejestrują wstrząs lub zbliżający się upadek, natomiast tylne obiektywy chronią przed zarysowaniem szkła, a ceramiczna wypustka O-dot sprawia, że leżący smartfon zawsze pozostaje lekko uniesiony. Dzięki zaawansowanym aparatom fotografia będzie uchwycona w każdym momencie, w najdrobniejszym szczególe i w najwyższej jakości!

Model który już za chwilę trafi na polski rynek to OPPO Reno 10x Zoom wyposażono w dziesięciokrotny zoom hybrydowy! Te trzy obiektywy współpracują ze sobą w taki sposób, aby wykorzystać pełnie swoich możliwości, zoptymalizować jakość obrazu na obszarze całego zasięgu zoom i w efekcie stworzyć dziesięciokrotne przybliżenie. Oba modele posiadają także tryb Ultra Night, dzięki któremu selfie w nocy już nie będzie problemem! Jeżeli Twój telefon jest ciągle rozładowany i musisz nosić w torebce power bank – to możesz zapomnieć o tym problemie! Bateria trzyma bardzo długo, a ładowanie dzięki technologii VOOC 3.0 jest znacznie szybsze. To nie wszystko! Co jeszcze potrafi OPPO? Obejrzyj nasze wideo i przekonaj się sama!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką OPPO