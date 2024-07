Szmery w sercu mogą mieć różne przyczyny. Nieraz są objawem wad tego narządu, ale przeważnie są to tzw. szmery niewinne. Dźwięki te są słyszalne razem z prawidłowymi tonami serca albo nawet zamiast nich. Szmery niewinne powoduje zaburzony przepływ krwi przez serce.

Reklama

Kiedy słychać szmery serca?

Kiedy poza normalnymi tonami podczas pracy serca słychać szmery, trzeba wykluczyć, że są one wynikiem nieprawidłowej budowy serca. Patologie serca wykrywa się przy pomocy badania ultrasonografem – echa serca. Szmery przeważnie nie są symptomem choroby. Szmery niewinne występują u około 8 do 15% niemowląt, wśród zdrowych dzieci w wieku 3-12 lat odsetek ten wynosi 25-95%, a w okresie dojrzewania objaw ten ma do 73% dzieci.

Rozpoznanie szumów niewinnych

Szmery niewinne zwane są też szmerami przygodnymi. Najczęściej pojawiają się po wysiłku, jako wynik emocji albo po prostu w konkretnej fazie oddychania czy pozycji ciała. Szumy niewinne charakteryzują się tym, że według skali głośności szumów Levine’a nie przekraczają 3. stopnia (skala ma 6 stopni). Ponadto mają charakter muzyczny i nie promieniują, są słyszalne na niewielkim polu.

Rodzaje niewinnych szumów serca

Szmer Stilla, inaczej szmer muzyczny lub wibracyjny, powstaje wówczas, gdy krew wpada w turbulencje, odpływając z lewej komory serca. Jest najmniej słyszalny, we wspomnianej skali głośności szumów osiąga maksymalnie 2. stopień. Może promieniować od 3 do 10 centymetrów od miejsca najwyraźniej słyszanych zakłóceń. Najlepiej jest słyszalny między koniuszkiem serca a brzegiem mostka. Zakłócenia przepływu krwi pojawiają się także wówczas, gdy obojczyk uciska żyły szyjne. Tak powstały szmer określa się buczeniem żylnym bądź szmerem nadobojczykowym. Nasila się przy odchyleniu głowy w tył i w pozycji stojącej, zanika w pozycji leżącej. Najczęściej występuje u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Zobacz także

Kolejnym rodzajem szmeru niewinnego jest szmer brzęczącej struny Stilla. Da się go słyszeć w tym samym miejscu co szmer Stilla. Ma wysoką częstotliwość. Powoduje go nić ścięgnista, która staje się przeszkodą na drodze krwi wypływającej z lewej komory serca. Mniej popularnymi szumami niewinnymi serca są: szmer wyrzutowy lewej komory, szmer sercowo-płucny i szmer cyrkulacyjny. Wśród wcześniaków i dojrzewających dziewcząt często pojawia się szmer wyrzutu do tętnicy płucnej.