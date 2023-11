Gdzie kupić zimne ognie? Dostępne są m.in. w sklepach z fajerwerkami, stacjonarnie i online. Można je też kupić w niektórych sklepach wielobranżowych, z ozdobami świątecznymi, artykułami domowymi oraz w niektórych sieciach handlowych. Kosztują kilka złotych.

Nazwa zimne ognie wzięła się stąd, że wytwarzające się podczas palenia zimnych ogni iskry zwykle nie parzą ani nie są w stanie podpalić tego, na co padają. Należy jednak pamiętać, że drucik podczas palenia osiąga wysoką temperaturę i może oparzyć czy przypalić to, czego dotknie, np. ubranie czy dywan.

Zimne ognie – zasada działania

Masa pirotechniczna, która znajduje się na druciku, zawiera utleniacz, opiłki metalu oraz substancję klejącą. Pod wpływem wysokiej temperatury utleniacz, często saletra potasowa albo azotan baru, przekazuje tlen cząsteczkom metalu. W konsekwencji metal (np. drobne opiłki żelaza z magnezem albo glinem) rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury – nawet ponad 1400 stopni Celsjusza. Pod wpływem reakcji chemicznych i wytwarzającej się podczas nich energii otrzymuje się iskry, które gasną bardzo szybko. Zimne ognie mogą mieć różne kolory iskier w zależności od zastosowanej przez producenta substancji.

Zimne ognie: gdzie kupić i ile kosztują? Rodzaje i cena zimnych ogni

Zimne ognie kupić można w sklepach i na stoiskach z fajerwerkami, hurtowniach z tymi artykułami, sklepach wielobranżowych, niektórych sieciach handlowych, a nawet w sklepach z dekoracjami świątecznymi czy z artykułami gospodarstwa domowego.

Cena zimnych ogni wynosi kilka złotych za opakowanie – od około kilkudziesięciu groszy do około 8 złotych za 5 sztuk. Zimne ognie mają cenę zależną od ich długości, ilości sztuk w opakowaniu (zwykle 5) oraz od kształtu – najtańsze są proste zimne ognie, nieco więcej mogą kosztować takie w kształcie serca lub innych kształtach (te zwykle pakowane są pojedynczo).

Bezpieczeństwo podczas palenia zimnych ogni

Zimne ognie zwykle nie powodują oparzeń, ponieważ powstające podczas palenia iskry bardzo szybko gasną. Gdy padną na skórę, mogą dawać wrażenie delikatnego szczypania. Potencjalnym zagrożeniem podczas ich używania jest bardzo wysoka temperatura spalania. Upuszczony płonący drucik może nie tylko wypalić dziurę w dywanie czy odzieży, ale też podpalić materiały łatwopalne oraz spowodować oparzenia.

Dzieci zimnych ogni powinny używać wyłącznie pod nadzorem rodziców. Najlepiej palić je dala od łatwopalnych przedmiotów, trzymając w dół – wówczas iskry nie spadają na dłoń. Warto w pobliżu mieć kubeczek z wodą, by włożyć do niego zimne ognie po wypaleniu. Można użyć go także w razie awarii, gdy szybko trzeba odłożyć drucik.

Zimne ognie nie powinny być używane w obecności zwierząt, które zainteresowane wydarzeniem mogą doznać krzywdy, gdy za bardzo się zbliżą. Lepiej nie dawać zimnych ogni do trzymania bardzo małym dzieciom. Gdy iskry zbliżą się do rączki, drucik może zostać wypuszczony i spowodować szkody.