Sukces 3. edycji programu charytatywnego „Ubrania od Serca”

Dobiegła końca 3. edycja programu „Ubrania od Serca”, której wynik ustanowił nowy rekord. W tym roku dzięki wsparciu Polaków zostanie ufundowanych ponad 2500 voucherów dla dzieci z domów dziecka. To kolejny rok, gdy dzieci otrzymują możliwość samodzielnego wyboru wymarzonych ubrań. Ten z pozoru prosty gest, jest dla nich szansą na lepszy start w przyszłość.

Program „Ubrania od Serca” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony konsumentów, jak również ze strony placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki wsparciu Polaków od początku istnienia programu marka Vizir i Towarzystwo Nasz Dom uszczęśliwili ponad 5300 dzieci mieszkających w domach dziecka. Tyle właśnie voucherów zostało przekazanych dzieciom, aby mogły one samodzielnie wybrać swoje wymarzone ubrania.

„Placówki są finansowane przez samorządy,co niestety często stwarza ograniczenia, dlatego każda pomoc się liczy.Program „Ubrania od serca” to wspaniała inicjatywa, dzięki której mamy możliwość zaspokajać indywidualne potrzeby dzieci. Tym bardziej w tych wyjątkowych czasach jesteśmy szczęśliwi, że w tym roku uda się sprawić radość ponad 2,5 tys. dzieciom. To imponująca liczba, która z każdą edycją jest coraz większa!”- mówi Elżbieta Prządka, koordynator ds. współpracy z partnerami zewnętrznymi Towarzystwa Nasz Dom.

„Tegoroczna edycja programu „Ubrania od Serca” przyniosła nieoczekiwane wyniki. Jesteśmy dumni, że kampania cieszy się tak dużym zainteresowaniem i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do jej sukcesu. Jest to dla nas dowód, że losy dzieci, które musiały opuścić swój dom rodzinny i zamieszkać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie jest dla ludzi obojętny, a świadomość Polaków jest coraz większa. Z roku na rok docieramy do kolejnych ośrodków i dzieci, które otrzymują vouchery na zakup wymarzonych ubrań, natomiast tegoroczny wynik to prawdziwy rekord. W tym roku kampania przypadła na okres pandemii Covid-19, dlatego dziękujemy konsumentom za wybór środków do prania Vizir, które pomagały im utrzymać higienę, ale także przyczyniły się do sukcesu programu i wsparcia dzieci z domów dziecka” - mówi Mariola Mirek, Manager ds. Komunikacji w Procter & Gamble Polska.