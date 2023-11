Świątecznym stół to centralny punkt Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia, wokół którego zbiera się cała rodzina. Warto więc przygotować go w taki sposób, by przykuwał oko i wprowadzał magiczny nastrój. Udekorowanie wigilijnego stołu jest proste, wystarczy trzymać się kilku zasad. Sprawdź, co powinno znajdować się na świątecznym stole, jak wybrać odpowiedni obrus, zastawę i dodatki?

Co powinno znaleźć się na świątecznym stole?

Według tradycji stół wigilijny powinien być pokryty białym obrusem, pod którym ukryjemy sianko. Dla każdego z gości powinniśmy przygotować miskę na zupę, talerz na potrawy wigilijne i oddzielny talerz na ciasto. Do tego oczywiście nie możemy zapomnieć o sztućcach, szklankach na napoje oraz serwetkach. Koniecznie pamiętaj o dodatkowym nakryciu dla niezapowiedzianego gościa. Zwyczaj mówi, że na stole powinno się również znaleźć 12 wigilijnych potraw, wśród których królują przede wszystkim ryby oraz dania z kapustą i grzybami leśnymi.

Jaki obrus i zastawa na Wigilię i Boże Narodzenie?

Wybór odpowiedniego obrusa jest podstawą aranżacji wigilijnego stołu. Od tego zależy późniejszy wybór zastawy oraz świątecznych dekoracji. Możemy postawić na niezawodną klasykę - śnieżnobiały obrus, który będzie świetnie się komponował ze wszystkimi dodatkami. Coraz częściej wybiera się obrusy lub bieżniki bardziej strojne, np. takie ze złotym wyszyciem lub ciekawym wzorem i fakturą.

Zastawa powinna pasować kolorem i stylem do świątecznego obrusa. Jeśli postawimy na bardziej wyrazisty lub zdobny materiał, najlepiej dobrać klasyczną białą zastawę okrągłą lub kwadratową. Decydując się na prosty obrus, możemy poszaleć z zastawą w świąteczne wzory lub w bardziej zdecydowanej kolorystyce.

Dekoracje na świątecznym stole

Obrus i zastawa są podstawą aranżacji świątecznego stołu, jednak to dodatki nadadzą mu ostateczny charakter. W ostatnich latach najbardziej modne dekoracje to te inspirowane darami natury. Szyszki, iglaste gałęzie, ozdoby w naturalnych, stonowanych kolorach. Takie dekoracje wprowadzą ciepłą, domową atmosferę.

Jeśli bardziej lubisz styl glamour, postaw na dodatki w kolorze złota, srebra, szarości lub butelkowej zieleni. Świetnie się tu sprawdzą złote sztućce, eleganckie świece w wysokich świecznikach lub stroikach oraz przezroczyste wazony z bombkami.