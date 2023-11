Kalafior to bardzo zdrowe warzywo, które można przyrządzić na wiele różnych sposobów. Pieczony kalafior to świetny dodatek do obiadu i samodzielna przekąska. Stek z kalafiora to świetny wybór dla osób na diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Poniżej znajdziecie proste przepisy na dania z kalafiora.

Przepis na pieczonego kalafiora

Składniki na pieczonego kalafiora

kalafior

5-6 łyżek oleju roślinnego

przyprawy: papryka słodka i ostra, kmin rzymski, czosnek granulowany, sól i pieprz

Jak zrobić pieczonego kalafiora?

Kalafior podzielić na różyczki i umyć. Odcieknąć z wody. Różyczki wrzucić do dużej miski, zalać olejem i dokładnie zamieszać. Następnie należy dodać przyprawy do smaku. Ja dodaję łyżeczkę papryki słodkiej i ostrej, 0,5 łyżeczki czosnku, 0,5 łyżeczki soli oraz odrobinę kminu rzymskiego i pieprzu. Kalafior przekładamy na blachę pokrytą papierem do pieczenia. Pieczemy 20 minut w 180 stopniach. Do takiego dania świetnie pasują tłuczone ziemniaki i sałatka ze świeżych warzyw.

Przepis na stek z kalafiora

Składniki na stek z kalafiora

duży kalafior

marynata: 2 łyżki sosu sojowego, łyżeczka miodu lub syropu klonowego, papryka wędzona, papryka ostra, 2 ząbki czosnku, 0,5 szklanki passaty pomidorowej, 2 łyżki oliwy z oliwek, sól

Jak zrobić stek z kalafiora?

W misce mieszamy wszystkie składniki marynaty. Kalafior kroimy na grube ok 2 cm plastry. Najlepiej nada się do tego środek kalafiora. Z reszty można zrobić zupę kalafiorową lub zapiekankę z kalafiorem. Steki smarujemy marynatą z obu stron. Zostawiamy je na około 30-40 minut, aby w kalafiora wsiąkły przyprawy. Kalafior obsmażamy na patelni przez 2-3 minuty z obu stron. Następnie układamy kalafior na blasze do pieczenie pokrytej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i pieczemy przez około 15 minut.