Makaron z mięsem mielonym można przygotować na obiad i kolację. W niektórych wersjach sprawdzi się również jako danie na przyjęcie. Jak przyrządzić smaczną zapiekankę z makaronem i mięsem mielonym, a jak zrobić makaron nadziewany mięsem mielonym, by potrawa zasmakowała wszystkim?

Makaron z mięsem mielonym najczęściej kojarzy się z popularnym spaghetti, ale przepisów z udziałem tych produktów spożywczych jest znacznie więcej. Nie warto więc ograniczać swojego menu jedynie do jednej potrawy. Makaron nadziewany mięsem mielonym czy zapiekanka makaronowa z mięsem mielonym to jedynie dwa przykłady tego, co możemy serwować swoim domownikom. Jak szybko przygotować różne wersje makaronu z mięsem mielonym?

Makaron z mięsem mielonym w sosie pomidorowym

Najczęściej przygotowując makaron z mięsem mielonym, bierze się pod uwagę jego połączenie z sosem pomidorowym. Przepis na taką potrawę jest dość prosty i szybki. Jak przygotować to smaczne danie? Pokrojoną połówkę cebuli szklimy na oleju i dodajemy starty ząbek czosnku. Doprawiamy oregano, solą i pieprzem. Na patelnię dodajemy 300 g mięsa mielonego i przez 15 minut smażymy, czyli aż do momentu, kiedy mięso zacznie się rumienić. Wtedy dolewamy 200 ml bulionu i kilka minut gotujemy. Następnie dodajemy 200 ml przecieru pomidorowego i ponownie gotujemy. Jeśli sos zbyt gęstnieje, można dolać nieco wody. Na koniec dodajemy łyżkę mascarpone lub śmietany i łączymy z makaronem. Tak przygotowany makaron z mięsem mielonym można posypać świeżą bazylią i startym serem. Będzie smacznie i kolorowo.

Prosta zapiekanka makaronowa z mięsem mielonym

Dużo ciekawszą wersją makaronu z mięsem mielonym są różnego rodzaju zapiekanki. Można je przygotować z różnymi dodatkami, ale według podstawowego przepisu wcale nie potrzeba zbyt wielu składników. Zapiekanka z makaronem i mięsem mielonym może obejmować tylko te dwa składniki w roli głównej, a do tego trochę żółtego sera, 2 cebule, pomidory z puszki i przyprawy. Jak ją przygotować? Cebulę kroimy w drobną kostkę, a ser ścieramy na tarce. Pół kilograma mięsa mielonego podsmażamy z pokrojoną cebulą, przyprawiamy odrobiną soli i pieprzu. Następnie dodajemy pomidory i parę minut gotujemy. Do żaroodpornego naczynia wkładamy ugotowany makaron, na nim układamy mięso i posypujemy serem. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 40 minut.

Zapiekanka z mięsem mielonym i makaronem z dodatkiem pieczarek

Jeśli chcemy przygotować mięso mielone z makaronem, ale bez pomidorów i sosu pomidorowego, warte uwagi jest skorzystanie z przepisu na zapiekankę z mięsem mielonym i makaronem z pieczarkami. Najpierw na patelni szklimy 2 pokrojone cebule i dorzucamy 200 g pokrojonych w cienkie plastry pieczarek. Osobno smażymy pół kilograma mięsa mielonego, a kiedy nie będzie już surowe, dodajemy pieczarki i 4 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Przyprawiamy szczyptą ostrej papryki, rozmarynu, tymianku, soli i pieprzu. Bierzemy 200 ml śmietany, którą mieszamy z 1 jajkiem. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem i posypujemy bułką tartą. Dzięki temu zapiekanka z makaronem i mięsem mielonym nie będzie przywierać. Do naczynia przekładamy ugotowany wcześniej makaron. Na niego wylewamy połowę śmietany i posypujemy 100 g żółtego sera. Później dodajemy mięso z pieczarkami i polewamy resztą śmietany. Na koniec jeszcze raz sypiemy 100 g żółtego sera. Pieczemy w 180 stopniach przez pół godziny, czyli aż do chwili kiedy ser się zarumieni.

Makaron nadziewany mięsem mielonym

Makaron z mięsem mielonym, choć najczęściej przywołuje skojarzenie związane z prostym daniem, może być też bazą do stworzenia ciekawego jedzenia na przyjęcie. Makaron nadziewany mięsem mielonym prezentuje się wyjątkowo apetycznie, a przy tym wcale nie jest trudny do zrobienia. Będzie fantastyczną dekoracją stołu i równie szybko, jak się pojawi, zniknie z talerzy.

Do przygotowania tego dania potrzebujemy 20 sztuk makaronu muszli. Musi być ugotowany al dente, w przeciwnym razie potrawa wiele straci na prezencji. Na patelni podsmażamy pokrojoną jedną cebulę i przeciśnięte przez praskę 2 ząbki czosnku. Solimy i dodajemy na patelnię pół kilograma mięsa mielonego. W trakcie podsmażania posypujemy słodką papryką, bazylią, majerankiem, solą, pieprzem i przyprawą z suszonymi pomidorami. Kiedy mięso będzie stygnąć, kulkę mozzarelli kroimy i mieszamy z mięsem. Pomidory z jednej puszki blendujemy z łyżeczką cukru i połową szklanki wody. Do tego dodajemy świeże listki oregano i tymianku, przyprawiamy solą i pieprzem. Do żaroodpornego naczynia wlewamy sos, na którym ułożymy makaron faszerowany mięsem mielonym. Pieczemy przez 20 minut w temperaturze 200 stopni. Jeśli mamy ochotę podać na przyjęciu makaron z mięsem mielonym, a nie mamy w domu muszli, możemy wykorzystać makaron cannelloni. Zamiast mozzarelli sprawdza się też ser żółty.