Składanie serwetek, to łatwy sposób na ciekawą aranżację stołu. Są różne metody na ciekawą prezentację serwetki papierowej oraz wykonanej z materiału. Poniżej znajdują się cztery najpopularniejsze i najłatwiejsze sposoby na złożenie serwetki na różne okazje.

Składanie serwetek – wachlarz

Wachlarz to serwetkowa harmonijka, która często pojawia się jako dekoracja w restauracjach. Najczęściej umieszcza się ja pomiędzy dwoma talerzami. Wykonanie wachlarza nie jest trudne. Papierową serwetkę złóż w taki sposób, aby powstał kwadrat o wymiarach około 20 x 20 cm. Teraz zrób trójkąt - zaginając wierzchni kwadrat serwetki na zewnątrz po przekątnej. Trójkąt złóż starannie w harmonijkę.

Składanie serwetek - serduszko

Serwetka złożona na kształt serca idealnie sprawdzi się na romantyczną walentynkową kolację albo zwyczajnie rozweseli uroczystość w gronie najbliższych. Papierową lub materiałową serwetkę złóż na pół. Powstał prostokąt – też złóż go na pół. Na środku dłuższego boku połóż palec i przeciągnij drugą ręką dolny róg do góry, tak aby koniec który trzymasz wyszedł wysoko poza górną krawędź. Z drugim bokiem zrób to samo – powinien wyjść równy domek do góry nogami. Odwróć tak złożoną serwetkę na drugą stronę. Teraz zagnij każdy z górnych boków prostokąta, tak, aby utworzyć serce. Odwróć ostrożnie serwetkę na drugą stronę. Serduszka połóż na talerzach.

Składanie serwetek – piramida

Piramida z serwetki to elegancki motyw dekorujący stół, który doskonale sprawdzi się podczas oficjalnych przyjęć i spotkań. Jej wykonanie jest łatwe i zajmuje niewiele czasu. Materiałową serwetkę rozłóż na stole odwracając lewą stroną do góry. Złóż rogi na pół, aby powstał trójkąt. Obróć go podstawą do dołu. Chwyć wierzchołki znajdujące się przy podstawie i przeciągnij je równo do góry, aby stykały się z środkowym wierzchołkiem. Odwróć serwetkę ostrożnie na drugą stronę. Złóż ją na pół odwijając górny wierzchołek w dół. Odwróć ten trójkąt na drugą stronę i podnieś w taki sposób by utworzył piramidę. Piramidy umieść centralnie na talerzach gości.

Składanie serwetek – rulon

Wykonanie najprostszej dekoracji z serwetki to zwinięcie jej w rulon. Można go zrobić zarówno z serwetki papierowej jak i materiałowej. Z obu brzegów zwiń do środka dwa rulony, złap na środku i przewiąż wstążeczką lub tasiemką. Możesz też zrobić pojedynczy rulon, który przełożysz przez obręcze lub klipsy do serwetek. Taką dekorację kładź obok talerza.

Dobrze wiedzieć, że do wycierania ust po i w trakcie posiłku używamy serwetek papierowych lub bibułkowych. Serwetka materiałowa służy jedynie do rozłożenia jej na kolanach. W dobrym tonie nie jest też wkładanie jej za kołnierzyk. Odchodząc od stołu serwetkę ostrożnie (tak, aby nie wysypać znajdujących się na niej okruszków na podłogę) połóż na stole obok talerza. Nigdy nie zostawiaj serwetki na krześle.