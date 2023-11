Aby dziecko mogło mieć rude włosy, to zarówno matka, jak i ojciec muszą przekazać mu ten gen. Istotne, że rodzice nie muszą też być rudzi, wystarczy, że są jego nosicielami. Uważa się, że za ten kolor odpowiada stężenie feomelaniny, które jest większe w krajach z mniejszym dostępem do światła. Dzięki temu ludzie ci są bardziej wrażliwi na promienie słoneczne.

Rudy kolor włosów jest niezwykle rzadki, bowiem ma go tylko 1-2 % populacji. Najwięcej rudych osób znajduje się na północy Europy, a w szczególności w Irlandii i Szkocji.

Rude włosy – genetyka

Za kolor włosów w pełni odpowiada genetyka. Aby więc dziecko było rude, musi odziedziczyć tę cechę po obu rodzicach, ponieważ jest to gen recesywny. Oznacza to, że jeśli na przykład ojciec miałby rude włosy, to jakikolwiek inny kolor włosów matki wyparłby tę cechę. Jednak rodzice nie muszą mieć tego koloru włosów. Można być zupełnie nieświadomym, że przenosi się gen, ponieważ często nie ma on przełożenia na zewnętrzny wygląd. Ojciec może być blondynem, matka brunetką, lecz wystarczy, że w ktoś z poprzedniego pokolenia miał rudy kolor włosów. Przykładowo może to być prapradziadek ze strony matki oraz prababcia ze strony ojca.

Pochodzenie rudego koloru włosów

Na początku lat 90. naukowcy odkryli gen MC1R, którego mutacja powoduje rudą barwę włosów. Nośnik ten miał szansę przetrwać w czasach pierwotnych, gdzie ludzie łączyli się z osobami o podobnych cechach genetycznych. Inni badacze twierdzą, że rude włosy są wynikiem dostosowania się do zmiennych warunków klimatycznych. Kolor ten wynika z dużej zawartości płynnej melaniny we włosach. Substancja dzieli się na eumelaninę (brązowy barwnik) oraz feomelaninę (barwa pomiędzy żółtym a czerwonym). To ten drugi składnik warunkuje powstawanie koloru rudego. Szczególnie często występuje u osób mieszkających w miejscach z małym dostępem do słońca, dzięki czemu jasna karnacja i czerwonawe włosy są bardziej podatne na światło. W związku z tym można przyswoić więcej witaminy D i wchłonąć więcej promieni słonecznych.

Czy kolor rudy jest na stałe?

Często zdarza się, że rudy kolor włosów u dzieci zmienia się w ciemniejszy lub blond. Dodatki towarzyszące tej barwie kosmyków, takie jak piegi czy biała karnacja, z reguły już zostają na resztę życia.