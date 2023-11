Pasta z ryby, np. makreli to smaczny dodatek do pieczywa. Tatar z bakłażana to oryginalny pomysł na przystawkę. Danie podawane jest z chipsami krewetkowymi i doprawiane sosem sojowym, ostrą pastą chili, czosnkiem oraz liśćmi limonki.

Tatar z bakłażana będzie wyglądał bardzo efektownie na talerzu, gdy na koniec poleje się go odrobiną ciemnego sosu sojowego. Pasta rybna rewelacyjnie smakuje z chrupiącym i jeszcze ciepłym pieczywem, wyjętym świeżo z piekarnika.

Orientalny bakłażanowy tatar – przepis, krok po kroku

Tatar z bakłażana podaje się z chipsami krewetkowymi oraz pastą z mięsa wołowego. Danie ma pikantny smak, ponieważ jednym z jego składników jest pasta chili.

Składniki (na 4 porcje):

600 g pręgi wołowej,

2 średniej wielkości bakłażany,

1 cebula,

500 ml bulionu wołowego,

200 g pikantnej pasty chili,

3 listki limonki,

3 ząbki czosnku,

4 chipsy krewetkowe,

oliwa z oliwek,

sól do smaku,

1 łyżeczka sosu sojowego,

kiełki (do dekoracji).

Czas przygotowania: 60 min (z uduszonym wcześniej mięsem)

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Mięso umyj, osusz i pokrój na dość duże kawałki.

Posiekaj w piórka połowę cebuli.

Wołowinę podsmaż na rozgrzanej patelni z oliwą.

Dodaj połowę cebuli pociętej w piórka.

Stopniowo dolewaj bulion.

Duś mięso, aż do jego całkowitego rozpadu (może to zająć około 3 h).

Bakłażana pokrój w cienkie plastry, osusz i upiecz w piekarniku.

Po ostudzeniu bakłażana, potnij go w kostkę.

Liście limonki posiekaj w cienkie paski.

Rozgrzej oliwę z oliwek na patelni.

Dodaj liście limonki, przeciśnięty przez praskę czosnek, bakłażana, pastę chili i sos sojowy oraz smaż około 2 minuty.

Uduszone mięso rozgnieć widelcem do konsystencji gęstego dżemu.

Wołowinę uformuj w 2 kulki i połóż na talerzu.

Dodaj chipsy krewetkowe i na nie nałóż tatar z bakłażana.

Ozdób potrawę szczyptą kiełków.

Smacznego!

Pasta z makreli i twarogu – przepis, krok po kroku

Pasta z ryby to szybki do zrobienia dodatek do pieczywa. Kanapki z pastą makrelową można ozdobić posiekanym szczypiorkiem bądź kawałkami świeżej rzodkiewki.

Składniki:

1 wędzona makrela (około 300 g),

300 g twarogu,

7 łyżek jogurtu naturalnego,

4 jajka,

sól i pieprz do smaku.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Makrelę dokładnie obierz z ości.

Ugotuj jajka na twardo.

Po ostudzeniu jaja zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

Biały ser dokładnie wymieszaj z jogurtem naturalnym.

Dodaj starte jajka i makrelę.

Po połączeniu się wszystkich składników dopraw pastę solą oraz pieprzem.

Smacznego!