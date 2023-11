Decyzja o przygarnięciu psa musi być dobrze przemyślana. W dodatku powinni wyrazić na nią zgodę wszyscy domownicy. Sprawdź, z czym wiąże się wychowanie czworonożnego przyjaciela i podejmij świadomą decyzję.

Psie czworonogi to zwierzęta uczuciowe, które potrzebują uwagi, czułości, zabaw i opieki. Należy zapewnić im nie tylko pełną miskę, ale także zabawę, naukę, uczucie i opiekę.

Szczeniak w domu

Jeśli planujesz przyjąć pod swój dach szczeniaka, musisz przygotować się na to, że pochłonie on sporo Twojego czasu. Twój malutki, czworonożny przyjaciel znajdzie się przecież w zupełnie nowym otoczeniu – w nieznanym domu, bez rodzeństwa i mamy. Może więc piszczeć, przychodzić w nocy pod Twoje łóżko, szukając towarzystwa i chodzić przy Twojej nodze. Poza tym pamiętaj, że kilkumiesięczne psy nie wiedzą jeszcze, czego im nie wolno – w związku z tym możesz spodziewać się, że Twoje kapcie, buty czy meble staną się atrakcją dla malucha.

Musisz przygotować się także finansowo na przybycie małego psa do Twojego domu. Konieczne będzie wykonanie serii szczepień czy zakup akcesoriów, takich jak:

miska na wodę i karmę,

posłanie (np. kolec, materac, poducha czy koce),

zabawki,

transporter – jeśli będziesz podróżować ze swoim psem,

szampon, szczotkę i inne środki czystości, takie jak płyn do uszu czy oczu.

Regularne i niespodziewane wizyty u weterynarza

Musisz przygotować się na to, że konieczne będą regularne wizyty u lekarza, np. w związku z wykonywaniem szczepień przeciwko wściekliźnie czy w celu odrobaczenia czworonoga. Jeśli zwierzę będzie cierpiało na jakąś dolegliwość, konieczne będą też regularne wizyty kontrolne i zakup leków.

Poza tym może zdarzyć się tak, że trzeba będzie zabrać psa do weterynarza, gdy np. skręci łapkę, zostanie pogryziony przez owady, będzie miał kleszcza lub zje na spacerze zepsute jedzenie. Wszystko to pociąga za sobą konsekwencje finansowe, jednak o zdrowie pupila trzeba dbać z pełną odpowiedzialnością.

Karmienie psa

W miesięczny budżet musisz wliczyć także jedzenie dla swojego psa. Możesz karmić go suchą lub mokrą karmą albo samodzielnie przyrządzać posiłki. Pamiętaj jednak, że pies nie może jeść wszystkiego tego, co je człowiek, a jego potrzeby są inne niż ludzkie. Zanim zdecydujesz się na gotowanie dla swojego psa, sprawdź, co będzie dla niego najodpowiedniejsze. Możesz oczywiście poradzić się weterynarza.

Szkolenie i zabawa

To, co niezwykle istotne, to oczywiście opieka nad pupilem, jego wychowanie oraz poświęcanie mu uwagi. Pies jest zwierzęciem niezwykle towarzyskim, dlatego zastanów się, czy będziesz mieć wystarczająco dużo czasu i cierpliwości, aby bawić się ze swoim czworonożnym przyjacielem, uczyć go posłuszeństwa czy wychodzić z nim na długie spacery. Jeśli będziesz z uczuciem i uwagą opiekować się psiakiem, z pewnością odwdzięczy Ci się bezgraniczną miłością i oddaniem.