Zespół Aspergera to jedno z zaburzeń mieszczących się w ogólnym zespole cech i zachowań autystycznych. Za przyczyny jego powstania upatruje się nie tylko czynniki genetyczne czy sytuacyjne, ale także wiek ojca osoby chorej.

Aby odpowiednio zrozumieć na czym polega zespół Aspergera należy na początku powiedzieć, że wchodzi on w skład zaburzeń autystycznych. Dlatego też ma podobne do autyzmu objawy, możliwości leczenia i przyczyny powstania.

Zespół Aspergera: przyczyny

Przyczyny zespołu Aspergera nie są dokładnie zbadane, jednak typuje się kilka czynników, które mogą stworzyć „korzystną” sytuację:

infekcje podczas ciąży i porodu,

problemy okołoporodowe,

uszkodzenie układu nerwowego dziecka podczas ciąży lub porodu,

starszy wiek ojca – powyżej 40. roku życia,

choroby – toksoplazmoza (przenoszona przez koty) i dziecięce porażenie mózgowe.

Za jedną z głównych przyczyn powstania zespołu Aspergera uznaje się tendencję genetyczną – zaburzenie chromosomów 3, 4, 7 i 11. Za trzecią grupę przyczyn uznaje się aspekty psychologiczno-psychiatryczne. Mieszczą się w nim wszelkiego rodzaju psychozy, cechy osobowościowe czy szczególna trudność zaadaptowania się, mogące być tendencją do powstania zespołu.

Zaburzenie to ogranicza życie społeczne dziecka, zamyka go przed światem i innymi ludźmi. Zamiast skupiać swoją uwagę na przyczynach powstania zespołu Aspergera, warto spojrzeć na jego skutki. Często rodzice obarczają się nawzajem winą za pojawienie się w rodzinie chorego dziecka, ale niestety niewiele to pomoże ani im w opiece nad nim ani jemu samemu.