Objawy nadmiaru serotoniny mogą obejmować problemy z układem pokarmowym, np. biegunki bądź zespół jelita drażliwego. Przyczyną wysokiego poziomu serotoniny bywa np. przyjęcie zbyt dużej dawki leków przeciwdepresyjnych.

Reklama

Serotonina jest przenoszona przez receptory serotoninowe. Odpowiada ona m.in. za funkcjonowanie układu nerwowego i pokarmowego. Uzupełniać poziom serotoniny można za pomocą potraw lub leków SSRI (Selektywnych Inhibitorów Zwrotnego Wychwytu Serotoniny) stosowanych np. przy depresji.

Co powoduje wysoki poziom serotoniny?

Nadmiar serotoniny to sytuacja o wiele rzadsza niż jej niedobór. Zbyt wysokie stężenie serotoniny może być wywołane poprzez przedawkowanie lub spożycie zbyt dużej dawki leków na depresję. Pojawia się także wtedy, gdy zostaną połączone dwa preparaty na depresję.

Zobacz także

Leki na zaburzenia depresyjne w połączeniu z suplementami diety z 5-hydroksytryptofanem (5-HTP) również mogą niebezpiecznie podnieść poziom serotoniny. Zioła takie jak żeń-szeń i dziurawiec, będące w suplementach diety i przyjmowane razem z lekami na depresję, działają podobnie.

Groźny zespół serotoninowy bywa wywoływany nadużyciem narkotyków: ecstasy, LSD lub kokainy.

Poziom serotoniny: co się dzieje, gdy jest zbyt wysoki?

Podwyższony poziom serotoniny powoduje pojawienie się napadowego zaczerwienienia skóry oraz biegunki. To objawy tzw. rakowiaka, jednego z najczęściej występujących nowotworów neuroendokrynnych. Rakowiak wywołuje również brak apetytu, bóle brzucha i uszkadza mięsień sercowy.

Ta zmiana pojawia się najczęściej w jelicie krętym, jelicie ślepym, płucach lub żołądku. Problem z jego rozpoznaniem polega na tym, że nowotwór ten nie wytwarza hormonów. Z tego powodu nie działają na niego standardowe metody diagnozowania raka. Można go rozpoznać np. w badaniu próbki krwi lub moczu.

Serotonina jest wytwarzana w 90% w jelitach. Ten hormon odpowiada za przekazywanie informacji z jelit do mózgu. Jego nadmiar jest usuwany z jelit przez odpowiadające za to molekuły. Zdarza się jednak, że molekuły nie pełnią prawidłowo swojej roli. Zbyt wysoki poziom serotoniny prowadzi wtedy do problemów jelitowych. W wyniku takich zaburzeń mogą pojawić się zespół jelita drażliwego lub stan zapalny jelit.

Nadmiar serotoniny wywołuje także fobie społeczne. Udowodnili to w swoich badaniach naukowcy pracujący na Uniwersytecie w Uppsali.

Nadmiar serotoniny: zespół serotoninowy

Poważne zaburzenie skutkujące pojawieniem się nadmiernej ilości serotoniny w organizmie to zespół serotoninowy. Występuje ono jako powikłanie leczenia preparatami stosowanymi w terapii depresji.

Objawy zespołu serotonionowego są następujące:

zwiększona temperatura ciała,

bóle głowy,

zaburzenia snu lub bezsenność,

halucynacje ,

, sztywnienie mięśni,

przyspieszony tok myślenia („gonitwa myśli”),

nadciśnienie tętnicze,

nadmierna potliwość,

tachykardia, czyli zbyt szybkie bicie serca,

drgawki,

biegunka,

wymioty,

niepokój,

krótkotrwałe zaburzenia koncentracji,

poszerzenie źrenic ,

, zaczerwieniona skóra.