Borelioza jest najczęściej wywoływana przez ukąszenie kleszcza zarażonego bakterią z rodzaju Borrelia. Pierwszym objawem choroby jest zwykle rumień na skórze. Leczenie boreliozy w początkowym stadium polega na podaniu antybiotyku.

Borelioza jest inaczej nazywana chorobą z Lyme, ponieważ po raz pierwszy została zdiagnozowana właśnie w mieście Lyme. Schorzenie pojawiło się wtedy u bardzo dużej liczby dzieci z objawami młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

W jaki sposób powstaje borelioza?

Borelioza to infekcja spowodowana bakterią z rodzaju Borrelia, którą przenoszą głównie kleszcze. Te roztocza pasożytują na innych organizmach, żywiąc się ich krwią. Atakują nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. Transportują przy tym drobnoustroje wywołujące różne choroby, np. kleszczowe zapalenie mózgu lub właśnie boreliozę. Warto wiedzieć, że nie każdy kleszcz powoduje boreliozę. Przenoszą ją jedynie pasożyty zarażone bakterią. Oprócz kleszczy, nosicielami Borrelii są też meszki i niewielki odsetek komarów.

Borelioza – objawy

Po ugryzieniu kleszcza lub innego nosiciela zarazków, do skóry człowieka dostaje się bakteria, która może wywołać tzw. rumień wędrujący. Ma on charakterystyczny kształt czerwonego pierścienia, z czerwonym kołem lub plamą wewnątrz (środkowa plama może zanikać). Rumień pojawia się we wczesnym stadium boreliozy – do 30 dni od ukąszenia przez kleszcza. Oprócz niego występują też inne objawy choroby, przypominające grypę: gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni i stawów, zmęczenie, powiększenie węzłów chłonnych oraz sztywność karku. Bakteria Borrelia przedostaje się też do krwi, a wraz z nią do różnych narządów człowieka, np. oka, serca, szpiku, wątroby lub mózgu. U osób, które nie poddały się leczeniu po pojawieniu się pierwszych objawów zakażenia boreliozą mogą pojawić się obrzęki i bóle stawów. Są to zwykle długotrwałe dolegliwości, utrzymujące się od kilku dni do kilku miesięcy. Mogą być odczuwalne w kilku stawach oraz zmieniać swoje umiejscowienie. W zaawansowanej boreliozie czasem ujawniają się objawy ze strony układu nerwowego. Są to tymczasowy paraliż mięśni twarzy, drętwienie, ból i osłabienie kończyn, bóle głowy, sztywność karku i pogorszenie koordynacji ruchowej. Chorobę mogą sygnalizować także zmiana długości snu i zmienność nastrojów oraz problemy z pamięcią i koncentracją. Bardzo ważne jest, aby po zauważeniu pierwszych symptomów schorzenia udać się do lekarza. W razie potwierdzenia diagnozy specjalista zaleci antybiotyk. Ten sposób leczenia boreliozy jest bardzo skuteczny i może zapobiec rozwojowi choroby.

Borelioza – jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na boreliozę, warto dowiedzieć się więcej na temat żerowania kleszczy by zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez nie. Najczęściej bytują w okolicach lasów, szczególnie tych znajdujących się nieopodal jezior. Pasożyty są aktywne w okresie od marca do końca listopada. Aby ochronić się przed ugryzieniem kleszcza, przed wycieczką do lasu należy osłonić skórę. Przydatne będą spodnie z długą nogawką, bluzka z długim rękawem, skarpetki, zakryte buty i czapka z daszkiem. Warto też zdecydować się na założenie jasnego stroju. Dzięki temu można łatwiej zauważyć pasożyta, który chodzi po ubraniu i pozbyć się go zanim dostanie się do skóry. Przed udaniem się do lasu dobrze jest zastosować środki odstraszające kleszcze. Po powrocie z wycieczki najlepiej dokładnie obejrzeć skórę. Należy zwrócić szczególną uwagę na wilgotną i delikatną skórę pod pachami, w pachwinach, w zgięciach łokciowych i kolanowych oraz za uszami. Bardzo istotne jest też sprawdzenie odsłoniętych części ciała.