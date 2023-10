Wielkanoc już za kilka dni! Nie masz czasu na przygotowanie pracochłonnych mazurków? Nie lubisz słodkich, ociekających lukrem tradycyjnych wielkanocnych przysmaków? Mamy coś dla ciebie! Kruchy spód, delikatny krem z dodatkiem masła orzechowego. A do tego ten mazurek nie wymaga pieczenia!

Mazurek z masłem orzechowym

spód

300 g kruchych ciastek

150 g masła

50 g masła orzechowego

masa

200 g śmietany 36%

100 g masła orzechowego

łyżka cukru pudru

dekoracja

czekoladowe jajka

Masło rozpuszczamy i studzimy. Ciasteczka miksujemy, wlewamy do nich masło i dodajemy masło orzechowe. Dokładnie mieszamy masę. Tak przygotowanymi ciastkami wykładamy formę. Dokładnie całość dociskamy i wstawiamy do lodówki na godzinę. Śmietanę ubijamy na sztywno z cukrem pudrem, dodajemy masło orzechowe i delikatnie mieszamy całość do uzyskania kremu (jeśli masło orzechowe jest bardzo gęste, warto je najpierw zmiksować i dodawać śmietanę partiami, aby krem się nie zważył). Przygotowaną masę wykładamy na schłodzony spód. Wstawiamy do lodówki na 2-3 godziny. Dekorujemy czekoladowymi jajkami.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

