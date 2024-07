Aby wykonać make-up dla dziecka w postaci twarzy tygryska, potrzebujesz 4 kolorowych farbek do twarzy. Produkt wklepuj w skórę gąbeczką do makijażu, a wykończenia w postaci wąsów i pasków namaluj pędzelkiem.

Reklama

Farbki do makijażu twarzy możesz dostać w drogerii lub sklepach internetowych producentów kosmetyków do charakteryzacji. Dostępne są w postaci zmywalnych farb lub kredek. Farby do malowania twarzy nie uczulają, dlatego są bezpieczne dla dzieci. Za pojedynczą farbkę zapłacisz od 4 do 15 złotych.

Potrzebujesz:

Zobacz także

4 farbek do malowania twarzy: żółtej, pomarańczowej, białej i czarnej,

pędzla do makijażu o długości około 14 centymetrów, z miękkim naturalnym włosiem i lekko ściętym końcem,

gąbeczki do makijażu ,

, białej kredki do oczu,

szklanki wody (około 100 mililitrów).

Makijaż dla dziecka – twarz tygryska krok po kroku

Nałóż białą kredę na obie powieki do linii brwi i pod okiem (ma to dać efekt „oka pandy”).

Rozetrzyj lekko kredkę palcem.

Gąbeczkę do makijażu zanurz lekko w wodzie.

Na zwilżoną gąbkę nałóż białą farbę i wklepuj ją w miejscu między ustami a nosem.

i wklepuj ją w miejscu między ustami a nosem. W taki sam sposób jak w punkcie 3 i 4 użyj pomarańczowej farby do pomalowania środka czoła i nosa oraz policzków (ale w taki sposób, aby w ich środkowej części zostało niepomalowane miejsce) oraz szyję.

Kolorem żółtym wypełnij wszystkie niepomalowane miejsca na twarzy, tak aby kolory delikatnie połączyły się ze sobą.

Czarną farbą pomaluj brwi, używając do tego pędzelka.

Przedłuż czarnym kolorem długość brwi – na ich zakończeniu poprowadź kreskę na około 2 centymetry. To samo zrób z przodu brwi kierując się w stronę nosa.

Poprowadź czarną kreskę pod okiem w miejscu zetknięcia się białego i pomarańczowego koloru.

Końcówkę nosa zamaluj na czarno i poprowadź linię łączącą jego czubek z ustami.

Nad ustami namaluj kilka kropek (to będą „tygrysie wąsy”).

Na policzkach od ucha w stronę nosa zrób 3 czarne kreski.

Od środkowej części czoła, kierując się w dół, namaluj 4 czarne kreski (im bliżej oczu tym krótsze).

Gotowe!

Aby uniknąć świecenia się twarzy, makijaż na halloween możesz utrwalić sypkim pudrem. W przypadku dzieci najlepszym rozwiązaniem będzie kosmetyk nieperfumowany i transparentny. Tego typu produkt nie wywoła reakcji alergicznych. A transparentność sprawi, że kosmetyk dostosuje się do, nietypowego w tym wypadku, koloru skóry.