Od 1 lipca 2019 roku weszły nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Zmiany dotyczą przede wszystkim zdawania egzaminu praktycznego oraz odzyskiwania straconego prawa jazdy. Przewiduje się, że nowe zasady mogą zwiększyć ilość pozytywnych wyników z egzaminów. O czym mówi nowa ustawa o prawie jazdy? Czy egzamin będzie łatwiej zdać? Jakie jeszcze zmiany czekają nas w 2019 roku?

Prawo jazdy - nowy dzienny limit egzaminów

Ustawa zakłada nowe obostrzenia dla egzaminatorów. Nowe przepisy na prawo jazdy zakładają, że:

Egzaminator będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 8 egzaminów praktycznych dziennie. Ponadto egzaminator będzie mógł mieć tylko jeden egzamin praktyczny w ciągu godziny.

Zmiana ta ma sprzyjać spokojnej i obiektywnej ocenie zdających oraz podwyższyć komfort pracy egzaminatora. Nowelizacja zlikwiduje wymagania ilościowe dotyczące liczby egzaminów w ciągu dnia, stawianych przez pracodawców.

Egzamin na prawo jazdy o konkretnej godzinie

Od 1 lipca 2019 roku egzamin praktyczny i teoretyczne będzie odbywał się dokładnie o godzinie wyznaczonej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Minister Infrastruktury wziął pod uwagę, że długi czas oczekiwania może podnosić stres i rzutować na ostateczny wynik egzaminu.

Ułatwienie na egzaminie na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Osoby chore i niepełnosprawne, które ze względów zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminu praktycznego na kategorię AM, będą mogły skorzystać z czterokołowca lekkiego. Do tej pory egzamin odbywał się wyłącznie przy pomocy motoroweru. Prawo jazdy kategorii AM daje możliwość jazdy zarówno czterokołowcami, jak i motorowerami.

Trudności w odzyskaniu prawa jazdy

Jedna z największych zmian w znowelizowanej ustawie o prawie jazdy dotyczy odzyskiwania uprawnień. Dotyczy ona kierowców, którzy stracili uprawnienia, np. w wyniku jazdy po alkoholu czy narkotykach. Osoby, które straciły prawo jazdy będą uznawane za takie, które przystępują do egzaminów po raz pierwszy. W praktyce oznacza to, że będą musieli przejść cały egzamin od początku, a więc uzyskać wynik pozytywny zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej.