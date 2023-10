Do wspólnego celebrowania marka zaprosiła influencerów. Ula Dębska, Iga "Ofelia" Krefft, Patryk Pniewski, Karol Jankiewicz, Zuzanna Lit, czy Jackob Buczyński, to tylko niektórzy goście przybyli na event do malowniczej posiadłości Weranda Home usytuowanej pod Poznaniem, by w duchu #togetherwejoy pożegnać wakacje.

Aperol to kultowy włoski produkt, dlatego pierwszą atrakcją, która czekała na uczestników wydarzenia była lekcja włoskiego. @zakrecony_wloski opowiedział kilka ciekawostek, które przybliżyły kulturę Włoch, miłość Włochów do dobrego jedzenia i drinka Aperol Spritz. Goście eventu nauczyli się podstawowych zwrotów umożliwiających przedstawienie się, czy złożenie zamówienia w restauracji.

Wszyscy wiemy, że Włochy to pizza, a najlepsze imprezy zawsze odbywają się w kuchni, dlatego warsztaty z przygotowania prawdziwej włoskiej pizzy poprowadziła @catesecristina rodowita rzymianka, która od dawna mieszka w Polsce - to wulkan pozytywnej energii! Cristina zdradziła uczestnikom wydarzenia kultywowane przez Włochów proporcje i sposoby przyrządzania tego dania.

Nie zabrakło też warsztatu, podczas którego goście mogli puścić wodze fantazji i w duchu zero waste spersonalizować kosze z trawy morskiej pod wodzą @jackobbuczyński.

W ramach wydarzenia marka pokazała, jak spędzać czas przy dobrym jedzeniu, w gronie znajomych w pozytywnej atmosferze.