W każdym domu znajdzie się trochę sznurków, nitek i innych skrawków, które można wykorzystać jako elementy ciekawych pomysłów na ozdoby świąteczne na Boże Narodzenie.

Pomysł na ozdoby świąteczne ze sznurka – bombki

Potrzebujesz: różnokolorowych włóczek, kleju, styropianowej bombki.

Przyklejaj włóczkę wokół bombki, rozpoczynając od środka i okręcając ją coraz szerzej jak ślimaka. Możesz wykleić całą bombkę jednym kolorem lub zmieniać co jakiś czas kolor. Bardzo ciekawie będzie wyglądała też ozdoba świąteczna oklejona szarym sznurkiem jutowym – idealnie pasuje do ekologicznej choinki.

Potrzebujesz: sznurków, kleju wikol, balona.

Nadmuchaj balon do rozmiaru, jakiego chcesz zrobić bombkę. Sznurek namocz dokładnie w kleju, a następnie oklej nim balon. Możesz to zrobić w określony wzór (np. kratkę) lub po prostu okręcając balon w dowolny sposób. Pozostaw następnie do wyschnięcia na kilka godzin. Po tym czasie przekłuj balon. Do tak powstałej bombki możesz dokleić za pomocą gorącego kleju np. koraliki, cekiny, a do środka włożyć kolorowe sianko.

Pomysł na ozdoby świąteczne ze sznurka – choinki

Potrzebujesz: sznurków, kleju wikol, stożka.

Stożek powinien mieć śliską powierzchnię – dobrze sprawdzi się plastikowy lub imprezowa śliska czapeczka. Dla pewności możesz ją jeszcze posmarować olejem. Do papierowego stożka choinka może się przykleić, co zrujnuje cały efekt.

Podobnie jak z bombką sznurkową, namocz sznurki w kleju. Następnie owiń w dowolny sposób stożek i pozostaw do wyschnięcia. Po kilku godzinach ostrożnie wyciągnij stożek, starając się nie uszkodzić stworzonego kształtu. Choinka może być już gotowa w tym momencie, ale można także ją dodatkowo ozdobić np. koralikami – dostosuj jednak ich ciężar do konstrukcji.

Pomysł na ozdoby świąteczne ze sznurka – płatki śniegu

Potrzebujesz: białego grubego bawełnianego sznurka, kleju wikol, ewentualnie farby.

Najpierw narysuj na kartce papieru (najlepiej pergaminowym) wzór płatka śniegu – lepiej, by nie był zbyt skomplikowany. Schematyczny płatek będzie łatwiejszy. Następnie namocz sznurek w kleju i ułóż go według narysowanego wzoru. Możesz układać go z kawałków sznurka, ale pamiętaj, by dotykały się nawzajem. Pozostaw do wyschnięcia. Gdy płatek śniegu wyschnie, a w twoim wzorze były puste przestrzenie w płatku, wypełnij je klejem. Ponownie pozostaw do wyschnięcia. Gdy klej całkiem wyschnie, przestrzenie pomaluj na jasnoniebieski kolor. Możesz także użyć srebrnej farby w sprayu i od razu całość pomalować na srebrno.