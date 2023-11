Na przestrzeni ostatnich lat leżaczek-bujaczek stał się jednym z podstawowych elementów wyprawki dla niemowlaka. Gadżet ten jest bardzo przydatny dla rodziców i lubiany przez większość dzieci. Jednocześnie jednak leżaczek-bujaczek jest tematem wielu gorących dyskusji zarówno na forach internetowych, jak i na łamach mediów. Eksperci zauważają bowiem, że niewłaściwie użytkowany gadżet może niekorzystnie wpływać na rozwój niemowlaka.

Tak, jak z wieloma rzeczami, tak i z trzymaniem dziecka w leżaczku-bujaczku nie ma co przesadzać. Nawet jeżeli maluchowi się to podoba, to absolutnie nie powinien spędzać w nim długich godzin. To może bowiem doprowadzić do problemów zdrowotnych.

Leżaczek-bujaczek: zalety i wady

Wielu rodziców decyduje się na zakup leżaczka-bujaczka ze względu na wygodę. W większości przypadków działa on uspokajająco na niemowlęta, dzięki czemu rodzice mają więcej czasu na realizację innych domowych obowiązków lub chwilę odpoczynku. Największą zaletą takiego rozwiązania jest to, że dziecko może znajdować się cały czas pod kontrolą wzroku opiekunów (leżaczki-bujaczki bez najmniejszego problemu można przenosić). Dodatkowym plusem jest bezpieczeństwo. Dzięki specjalnym pasom, którymi zapina się dziecko nie grozi mu wypadnięcie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że posiadając leżaczek-bujaczek nie trzeba kupować specjalnego krzesełka do karmienia, ponieważ on może je zastąpić.

Przechodząc do wad produktu, trzeba wymienić argumenty ekspertów, którzy przekonują, że leżaczek-bujaczek nie jest odpowiedni dla niemowlaków. Według nich dziecko znajdujące się w bujaczku ma mocno obciążony kręgosłup i biodra. To może przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju wad postawy w późniejszym etapie życia. Szczególnie jeśli rodzice na kilka godzin dziennie wkładają swoją pociechę do bujaczka.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze leżaczka-bujaczka?

Wydaje się, że jeżeli leżaczek-bujaczek ma w domu pełnić funkcję pomocniczą i rodzice będą decydowali się na ulokowanie w nim swojego dziecka raz na jakiś czas, to finalnie nie będzie to miało negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Wybór należy jednak do samych rodziców, którzy przed zakupem mogą jeszcze skonsultować się z lekarzem ortopedą.

Osoby zdecydowane na zakup leżaczka-bujaczka powinny zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Takich jak:

materiały, z których jest wykonany produkt – ważne, by posiadały one atesty gwarantujące bezpieczeństwo materiałów dla maluszka,

– ważne, by posiadały one atesty gwarantujące bezpieczeństwo materiałów dla maluszka, funkcjonalność – łatwość składania czy zdejmowania materiału do prania są ważnymi kwestiami i dlatego warto zwrócić na nie uwagę. Ponadto dobrze, by produkt był wyposażony w szelki do wygodnego przenoszenia z jednego miejsca na drugie,

– łatwość składania czy zdejmowania materiału do prania są ważnymi kwestiami i dlatego warto zwrócić na nie uwagę. Ponadto dobrze, by produkt był wyposażony w szelki do wygodnego przenoszenia z jednego miejsca na drugie, rodzaj i dostępne funkcje – w sklepach można znaleźć leżaczki-bujaczki bardzo proste, aż po takie z funkcjami elektronicznymi jak wibracje czy muzyka.