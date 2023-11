Plaga kleszczy i coraz częstsze zachorowania na boreliozę to rzeczywistość. W województwie małopolskim odnotowano aż 831 zachorowań od początku 2019 roku. Jak chronić się przed kleszczami? Rozpoznaj najpopularniejsze objawy ugryzienia i boreliozy! Szczepienia chroniące przed odkleszczowym zapaleniem mózgu.

Plaga kleszczy - małopolska najbardziej zakleszczona

Od początku 2019 w Małopolsce odnotowano aż 831 zachorowań na boreliozę. Liczba zachorować rośnie z każdym rokiem, bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy ma ocieplenie klimatu oraz zacieranie się pór roku. Kleszcze giną w bardzo niskich temperaturach, które w Polsce już praktycznie nie występują, nawet zimą.

"Wzrost liczby rejestrowanych przypadków boreliozy widoczny jest jednak w całej Polsce." - przyznaje Jacek Żak, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

HEAL Polska w swoim raporcie ostrzega przez szybkim rozprzestrzenianiem się kleszczy. Jest to niestety zjawisko nieuniknione.

Wiosna i lato sprzyja rozmnażaniu się i rozprzestrzenianiu kleszczy. Najczęściej spotkać je można w lasach, parkach i na łąkach.

Objawy ukąszenia kleszcza

Najczęstszym objawem ukąszenia kleszcza jest 2-3 centymetrowy rumień na skórze dookoła miejsca, w którym kleszcz wbił się w skórę. Jeśli rumień staje się większy i przybiera kształt pierścienia, to natychmiast trzeba zgłosić się do lekarza. To najbardziej charakterystyczny symptom boreliozy.

Po powrocie z lasu lub spaceru, należy obejrzeć całe ciała. Szybkie wyjęcie kleszcza, zmniejsza ryzyko zarażenia się groźnymi chorobami, w tym boreliozą.

Jak chronić się przed kleszczami?

Najlepsze sposoby na ochronę przed ugryzieniem kleszcza to:

zakładanie ubrań z długimi nogawkami i długim rękawem, szczególnie podczas spacerów w lesie,

psikanie się preparatami odstraszającymi kleszcze,

unikanie zarośli i dróg pod drzewami,

noszenie okryć głowy,

oglądanie całego ciała po powrocie ze spaceru.

Kleszcze najczęściej zagnieżdżają się w:

uszach,

pachwinach,

pod kolanami i w zgięciu łokci,

pod biustem,

na skórze głowy.

Szczepienia na kleszcze

Najskuteczniejsza formą ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu są szczepienia ochronne. Jest to szczepienie nie obowiązkowe, lecz zalecane. Zaszczepić się mogą osoby dorosłe oraz dzieci powyżej pierwszego roku życia. Szczepienie podawane jest w 3 dawkach, potem powtarzane co 3-5 lat. Skuteczność szczepienie wynosi około 99%, po drugiej dawce szacuje się ją na 96-100%.