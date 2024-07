Parkiet i panele to najpopularniejsze sposoby na wykończenie podłóg. Oba rozwiązania mają wady i zalety. Parkiet nie jest akustyczny, ale jest podatny na uszkodzenia. Z kolei panele są proste w utrzymaniu, ale gorzej tłumią dźwięki.

Ładna podłoga jest ozdobą każdego pomieszczenia, bez względu na to czy jest ułożona z parkietu czy paneli. Poznaj wady i zalety obu rozwiązań.

Rodzaje paneli

Panele podłogowe to szybki i stosunkowo niedrogi sposób na wykończenie podłogi, dlatego od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

Wyróżniamy dwa rodzaje paneli:

Panele drewniane

Łączą w sobie estetykę litego drewna z funkcjonalnością i trwałością paneli. Zbudowane są z dwóch lub trzech warstw. Wierzchnia zrobiona jest z twardego drewna (najczęściej z drzew liściastych), utwardzona i pokryta kilkoma warstwami lakieru. Dostępne są tez panele pokryte olejem, a nawet niewykończone. Środkowa warstwa to tak zwana warstwa nośna i jest ona wykonana z materiałów drewnopodobnych lub podkładu z drzewa liściastego. Warstwę spodnią tworzy sklejka lub zmielona płyta. Panele drewniane przykleja się do podłoża, dzięki czemu nie są akustyczne. Panele drewniane można bez problemu odnawiać nawet kilkukrotnie.

Panele laminowane

Również składają się z trzech warstw. Górna zrobiona jest z laminatu lub papieru dekoracyjnego i dodatkowo wzmocniona żywicą lub środkami syntetycznymi. Warstwa środkowa to płyta HDF, rzadziej MDF lub wiórowa, a spodnia jest zrobiona ze wzmocnionego papieru lub laminatu takiego samego jak na górze. W przeciwieństwie do paneli drewnianych, które mogą być trwale przymocowane klejem do podłoża, panele laminowane można układać wyłącznie pływająco, czyli luźno na podłożu wyłożonym izolacyjną warstwą wyciszającą.

Wady i zalety paneli

Zaletą paneli jest niewątpliwie to, że można je ułożyć niemal wszędzie, nawet na nierównych i zniszczonych powierzchniach. Robi się to łatwo i szybko, nie jest do tego potrzebny wyszkolony fachowiec. Panele są bardzo proste w utrzymaniu, nie wymagają cyklinowania i lakierowania. Są odporne na odkształcenia i zaplamienia, a panele laminowane nie płowieją nawet pod wpływem promieni słonecznych. Dostępne są w wielu kolorach i wzorach, dzięki czemu można je dopasować do każdego wnętrza. Największą wadą paneli układanych bez mocowania do podłoża jest ich akustyka. Podczas chodzenia wydają odgłosy stukania i dudnienia. Można to jednak zniwelować poprzez zastosowanie specjalnego podkładu dźwiękoszczelnego.

Rodzaje parkietów

Parkiet wykonuje się z twardych gatunków drewna, takich jak buk, dąb, klon oraz z gatunków egzotycznych (merbau, sapella).

Występuje w dwóch rodzajach wyróżnianych ze względu na stan wykończenia drewna:

Parkiet surowy

Parkiet surowy to tradycyjny rodzaj parkietu. Jest to surowe drewno, które po przyklejeniu do podłoża wymaga dalszej obróbki. Należy je wycyklinować, polakierować lub naolejować i zabezpieczyć przed ciemnieniem.

Parkiet warstwowy czyli gotowy

Parkiet warstwowy jest gotowy od razu po ułożeniu i nie wymaga już dodatkowej obróbki. Podobnie jak tradycyjny parkiet, można go odnawiać poprzez cyklinowanie.

Możemy też wyróżnić różne rodzaje parkietów ze względu na ich budowę i grubość:

1. Parkiet tradycyjny

Zbudowany jest z deszczułek z piórem i wypustem, zwanymi potocznie klepkami. Ich grubość to 16, 19 lub 22 mm.

2. Parkiet lamelowy

Jego elementy zbudowane są z litego drewna, bez pióra i wpustu. Mają grubość 10 lub 14 mm.

3. Parkiet przemysłowy

Najbardziej trwały ze wszystkich rodzajów parkietu. Występuje w grubości nawet do 22 mm.

4. Mozaika podłogowa

Nie układa się jej z pojedynczych elementów, tylko z płyt, w których lamelki drewna ułożone są fabrycznie na siatce lub papierze. Jej maksymalna grubość mozaiki to około 20 mm.

5. Bruk

Zbudowany jest z małych kostek drewna, o grubości nawet 80 mm.

Często pod nazwą parkiet, producenci oferują też deski podłogowe wielowarstwowe. Wyglądem przypominają one panele laminowane, ale są w całości zbudowane z różnych rodzajów drewna.

Wady i zalety parkietu

Parkiet wymaga większych nakładów finansowych niż panele, nie tylko w momencie kupna, ale też późniejszej konserwacji. Z drugiej strony, jest bardzo trwały i może służyć nawet kilkadziesiąt lat. Lepiej tłumi dźwięki niż panele laminowane. Jest wykonany z naturalnych i szlachetnych materiałów, a także daje możliwość wykreowania fantazyjnych wzorów. Niestety, wymaga regularnej dbałości, cyklinowania i lakierowania, oraz nie jest odporny na uszkodzenia i ścieranie.