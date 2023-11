Odra jest chorobą zakaźną dróg oddechowy, przenosi się drogą kropelkową. Choroba ta jest silnie zaraźliwa i bardzo niebezpieczna - może prowadzić do wielu powikłań, a nawet śmierci. U dzieci ma znacznie ostrzejszy przebieg niż u dorosłych.

Odra - jak rozpoznać objawy?

Objawami wskazującymi na początek choroby są:

kaszel

katar

wysoka gorączka

zaczerwienione oczy

ból gardła

zapalenie spojówek

Pod 2-3 dniach od pojawienia się pierwszych symptomów pojawiają się plamki Koplika. To białe przebarwienia z czerwoną otoczką pojawiające się w jamie ustnej. Dwa tygodnie od momentu zarażenie na ciele zaczyna pojawiać się wysypka. Czerwone plamy pojawiają się najpierw w okolicach uszu i twarzy, następnie przechodzą na resztę ciała. Pojawieniu się wysypki towarzyszy silny kaszel, katar i wysoka gorączka.

Odra - profilaktyka

Jedyną formą zapobieganiu chorobie są szczepionki. Pierwszą dawkę podaje się ok. 13 miesiąca życia, drugą w wieku 10 lat. Najczęściej podawaną szczepionką jest szczepionka MMR, która chroni przez zachorowaniem na odrę, różyczkę i świnkę. Jej skuteczność wynosi od 98 do 99%.

Od kilku lat na całym świecie rozwija się ruch antyszczepionkowy. Z roku na rok niechęć rodziców do szczepionek się zwiększa. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ruch ten jest jednym z dziesięciu największych zagrożeń dla zdrowia w 2019 roku. Oznacza to zaprzepaszczenie sukcesów w walce z groźnymi chorobami, które dzięki szczepionką mogłyby zostać zupełnie wyeliminowane.

Obecnie szczepionki zapobiegają 2-3 milionom zgonów rocznie. Gdyby szczepionki był jeszcze bardziej rozpowszechnione liczba ta by była znacznie większa. Według danych WHO w ostatnim czasie liczba zachorowań na odrę zwiększyła się aż o 30%! Największych wpływ na taki stan rzeczy ma właśnie ruch antyszczepionkowy.

Odra - leczenie

Leczenie choroby ma charakter tylko i wyłącznie objawowy. Jeszcze nie odkryto lekarstwa na odrę. Przede wszystkim są to leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Dodatkowo pacjentom zaleca się odpoczynek i częste wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywają. Czasami niezbędne jest dołączenie terapii antybiotykowej. Odra może prowadzić do licznych powikłań, które nie rzadko kończą się śmiercią.

Odra - groźne powikłania

Do najgroźniejszych powikłań chorobowych należą:

zapalenie płuc

zapalenie ucha środkowego

zapalenie mięśnia sercowego

zapalenie mózgu

ślepota

drgawki

zgon

Odra w Polsce i na świecie - statystyki i zagrożenia

Liczba osób zakażonych odrą rośnie w zastraszającym tempie. W tym roku Polska pobiła swój rekord w ilości zachorować na odrę - zakaziło się aż 948 osób! Dla porównania w 2017 roku chorych było jedynie 63, a bieżący rok jeszcze się nie skończył. Na całym świecie ruch antyszczepionkowy również zbiera swoje żniwa. Liczba zachorowań na odrę w 2017 roku zwiększyła się ponad 4-krotnie względem poprzedniego okresu. Istnieje duże zagrożenie, że choroba która została już prawie wyeliminowana, powróci. Z roku na rok rośnie prawdopodobieństwo epidemii tej groźnej choroby.