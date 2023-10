Koncern z Mladá Boleslav zaprezentował właśnie najnowszą wersję swojego auta, która może zadowolić zarówno tych młodszych, jak i bardziej wybrednych. A wszystko za całkiem rozsądne pieniądze.

Mówisz Škoda Fabia, a myślisz… no właśnie. Komuś skojarzy się z popularną siecią, którą wracał w nocy z ostatniej imprezy, inny pomyśli o ukochanym samochodzie teścia, na który chucha i dmucha od kilkunastu lat. Właściwie każdy ma jakieś skojarzenie. Ale co się dziwić, to jeden z najpopularniejszych samochodów na naszych drogach.

Dla producenta to spore wyzwanie, i to z kilku powodów - z jednej strony trzeba każdą kolejną nową wersją zadowolić tych przekonanych do modelu, z drugiej zaś walczyć ze stereotypami, czy wręcz uprzedzeniami, które wokół niego narosły.

Party.pl

Nowa Skoda Fabia

Już poprzednicy zaczęli te stereotypy skutecznie przełamywać, na prezentację odmłodzonej Fabii pojechaliśmy więc z dużą ciekawością. Trafiliśmy do… Sopotu, w sumie trochę dumni, że właśnie tu czeski producent postanowił pokazać swoje najnowsze dziecko dziennikarzom z całej Europy. Trzeba przyznać, że na tle polskiego morza, zabytków Gdańska, sopockiego i gdyńskiego mola nowa Fabia wypadła doskonale.

Choć w zaprezentowanej dziennikarzom gamie najbardziej błyszczał złoto-pomarańczowy odcień nowej Fabii, zdecydowaliśmy się na mocną czerwień. Zgodnie bowiem z zaleceniami fotografów specjalizujących się w wyścigach samochodowych, żadne auto nie wygląda na zdjęciach tak dobrze jak czerwone.

Party.pl

Już na zewnątrz samochód robi dobre wrażenie. Jest zdecydowanie bardziej drapieżny. Gdyby jednak wymieniony wyżej teść wsiadł dziś do nowej Fabii, mógłby przeżyć prawdziwy szok. Wygodne wnętrze, dbałość o szczegóły wykończenia, eleganckie i dizajnerskie detale, czy przezroczysty dach to tylko początek. Nowoczesna elektronika, wyświetlacze i najnowsze zdobycze techniki ułatwiające jazdę, czy wspomagające bezpieczeństwo dają poczucie, że siedzimy w aucie z innej półki cenowej.

Mat. prasowe/Skoda

Tymczasem to dalej Fabia. Teść z pewnością byłby wniebowzięty, ale gdybyśmy dziś mieli sobie wyobrazić przeciętnych użytkowników tej Škody, byłaby to pewnie młoda rodzina z miasta, z dzieckiem, czy dwójką dzieci.

Party.pl

Ceny nowej Fabii zaczynają się od 59 100 za wersję Active. Auto występuje w wersjach silnika 1.0 MPI (80 KM), 1.0 TSI (95 KM) ze skrzynią manualną (5 lub 6 biegów) oraz 7-biegowym automatem.

