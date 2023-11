Reklama

Prezentacja nowej ŠKODY FABII w Pradze

Nie ma lepszego miejsca na świecie do zaprezentowania nowej Škody Fabii niż Praga i Mladá Boleslav. Bo stolica Czech i miasto oddalone o godzinę drogi od Pragi są najlepszą wizytówką Škody. Dlaczego? Czesi kochają Škodę i na ulicach ich miast królują modele tej marki. Zresztą Škodę kochają też Polacy. Marka w ubiegłym roku sprzedała 1,2 miliona samochodów na całym świecie, z czego ponad 66 tysięcy w Polsce, co czyni ze Škody jedną z ulubionych marek samochodowych Polaków. Samą Škodę Fabię na przestrzeni ostatnich lat kupiło ponad 300 tysięcy Polaków. W połowie sierpnia Škoda zaprosiła dziennikarzy do Czech na prezentację nowej Škody Fabii. Co się zmieniło w tym najpopularniejszym modelu od czeskiego producenta?

Nowa ŠKODA FABIA – co się zmieniło?

Nowy model nie różni się bardzo wyglądem od poprzedniej wersji, choć zmieniły się światła – producent oferuje nam światła LED do jazdy dziennej. Przy droższej wersji możemy też mieć światła LED mijania oraz tylne. Co najważniejsze, w nowej Škodzie Fabii poczujemy się bezpiecznie i bez stresu zaparkujemy samochód w każdym miejscu! Producent oferuje nam bowiem asystenta martwego pola i asystenta świateł oraz system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu. Auto zyskało jeszcze atrakcyjniejszy design i bogatsze standardowe wyposażenie. Wrażenie robią też zaawansowane rozwiązania, które wcześniej zarezerwowane były dla droższych modeli.

– Nowa FABIA dba o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, oferując nowoczesne systemy, jak np. BLIND SPOT DETECT, czyli funkcję monitorowania martwego pola, czy REAR TRAFFIC ALERT – asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego. To samochód, którym poruszanie się zarówno w mieście, jak i poza nim to czysta przyjemność, co udowodniliśmy w Pradze – powiedziała Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR ŠKODY.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

W stolicy Czech miałyśmy możliwość nie tylko przetestowania nowej FABII, lecz także przejazdu „klasykami”, które na co dzień znajdują się w Muzeum ŠKODY.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Muzeum Škody zwiedzałyśmy zaś pod osłoną nocy, już po godzinach jego zamknięcia – przechowywane w nim eksponaty robią wówczas jeszcze większe wrażenie. Cały wyjazd uwieńczył przelot widokowy nad piękną Pragą – jesteśmy pewne, że nowa FABIA zapadnie nam w pamięć na równie długo, jak porywająca panorama miasta widzianego z lotu ptaka.

Nowa ŠKODA FABIA – ceny

Poznaliśmy już cennik nowej Škody Fabii – promocyjna cena to 43 tysiące złotych za nową Fabię w wersji Active. Bez promocji będzie trzeba zapłacić 45 tysięcy złotych. Za droższą wersję, Monte Carlo, zapłacimy ponad 65 tysięcy złotych. Samochód w sprzedaży w Polsce jest od sierpnia 2018 roku.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe