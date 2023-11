Odmiany jabłek różnią się wielkością, smakiem i kolorem. Niektóre przeznaczone są do bezpośredniego spożycia, inne lepiej sprawdzą się w przetworach i deserach. W Polsce jabłka to jedne z najpopularniejszych owoców, szczególnie często wykorzystywane są jesienią i zimą, kiedy brakuje innych owoców sezonowych. Poniżej znajdziesz informacje o najpopularniejszych gatunkach jabłek w Polsce.

Odmiany jabłek w Polsce

W Polsce mamy jest zarejestrowanych ponad 60 odmian jabłoni. Wszystkie gatunki można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Odmian prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Rejestr zawiera nie tylko nazwy odmian, ale również rok w którym gatunek został zarejestrowany oraz inne informacje, takie jak np. sezonowość.

Letnie gatunki jabłek

Piros

Owoce jabłoni Piros pojawiają się już w pierwszych tygodniach sierpnia. Są bardzo soczyste i odporne na wszelkie choroby i niskie temperatury. Owoce pojawiają się każdego roku i dość długo utrzymują się na drzewach, dlatego można je zbierać kilkukrotnie.

Papierówka

Papierówka pojawia się na drzewach już pod koniec lipca. Świętnie sprawdzi się w różnego rodzaju przetworach. Owoc ocenia się jako umiarkowanie smaczny, choć wszystko zależy od osobistych preferencji. Wadą jest bardzo szybkie przejrzewanie i mała odporność na choroby jabłoni.

Jesienne gatunki jabłek

Antonówka

Antonówka to jeden z najbardziej charakterystycznych w smaku gatunków jabłka. Jego miąższ ma zdecydowanie kwaśny posmak, a dojrzały owoc wydziela intensywny landrynkowy zapach. Pierwsze owoce drzewa dojrzewają już na początku września.

Delikates

Polska odmiana jabłoni, której owoce dojrzewają na początku września. Drzewo jest dość odporne na choroby jabłoni i niskie temperatury. To bardzo soczysty i delikatny w smaku owoc, który po przekrojeniu nie ciemnieje. Dobrze się sprawdzi pokrojony na tortach lub deserach.

Gala

Jest to gatunek odporny na przymrozki, świetnie sobie radzi nawet w temperaturach do -20 stopni C. Owoce jabłoni Gala charakteryzują się intensywnym czerwonym kolorem i słodko-kwaśnym smakiem. Ich jedyną wadą jest to, że często pękają, gdy zbyt długo widzą na drzewie.

Zimowe gatunki jabłek

Kosztela

Owoce jabłoni Kosztela są bardzo słodkie i mają soczysty miąższ. Pierwsze jabłka dojrzewają już pod koniec września, ale pełnie smaku osiągają zimą. Owoce pojawiają się co drugi rok. Drzewa charakteryzują się duża odpornością na choroby i niskie temperatury.

Ligol

Ta odmiana powstała w wyniku skrzyżowania dwóch odmian jabłek Golden Delicious oraz Linda. Pierwsze owoce pojawiają się już w października, ale zdecydowanie lepiej smakują zimą. Charakteryzują się słodko-kwaśnym smakiem i niezwykle soczystym miąższem.

Szarlotka - jaki gatunek jabłka wybrać?

Odpowiedni dobór jabłka do szarlotki zależy od naszych osobistych preferencji. Jeśli lubisz słodkie desery, postaw na słodkie i soczyste odmiany, takie jak: Papierówka czy Champion. W jabłeczniku ze względu na lekko korzenny smak sprawdzi się również owoc jabłoni Ligol. Jeśli preferujesz delikatnie słodkie desery przełamane kwaśnym, zdecydowanym smakiem, idealnym wyborem będą Antonówka lub Szara Reneta.